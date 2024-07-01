Fırtına’da Nunez’in alternatifi Tanaka

Orta sahaya bir trarnsfed daha yapmayı planlayan Trabzonspor bu mevki için için Norwich City forması giyen Marcelino Nunez'i kadroya katmayı çok istiyor. Ancak şu ana kadar yapılan görüşmelerde 24 yaşındaki Şilili orta sahanın transferinde anlaşma sağlanamadığı, hem oyuncuyla hem de kulübüyle görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Nunez transferinin uzaması ve gerçekleşmeme ihtimali üzerine alternatif isimlerle de temaslara başlayan Fırtına'nın, Bundesliga 2 ekibi Dusseldorf'ta forma giyen 25 yaşındaki Japon futbolcu Ao Tanaka'yı gündemine aldığı öğrenildi. Kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Tanaka, geçtiğimiz sezon çıktığı 36 maça 8 gol 4 asiste imza attı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN