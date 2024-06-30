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Final oynayabiliriz

Bertuğ Yıldırım, ”İnanılmaz bir destek görüyoruz. Sonuna kadar gidebileceğimizi ve final oynayabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Haziran 2024 Güncelleme 30 Haziran 2024, 06:59
Final oynayabiliriz

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A Milli Takım'ın genç golcüsü Bertuğ Yıldırım Almanya'da açıklamalarda bulundu. Rennes forması giyen yıldız forvet, "Buraya geldiğimiz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Daha süre almamış olabiliriz ama önümüzde daha çok maç var. Önümüzdeki maçlarda süre alıp bu turnuvayı daha iyi değerlendirebiliriz. Burada olmak gurur verici" dedi. Bertuğ, "Gürcistan maçında inanılmaz bir atmosfer vardı, 'acaba şampiyon olsak neler olur' dedirtti. Gruptan çıktık, takımı çok hazır durumda gördüğüm için sonuna kadar gidebileceğimizi düşünüyoruz. Tek maç olunca sahada favori olmaz. Ben final oynayabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu. Bertuğ, "Avusturya maçını 'intikam' gibi görüyoruz, onlardan alacağımız çok şey var" dedi.

ARDA&HAKAN İLK 5'TE
Euro 2024'te gruplarda atılan gollerdeki şutların hız sıralaması açıklandı. Gürcistan maçında fileleri sarsan Arda Güler 118.35 km'lik hızla 3. sırada yer alırken, Hakan Çalhanoğlu ise 116.41 km ile 5. sırada yer aldı.

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