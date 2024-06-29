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Galatasaray Batshuayi’ye kavuşuyor

Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı Belçikalı golcü, yarın ya da pazartesi günü İstanbul’da olacak. Cimbom, transferi duyururken F.Bahçe’ye gönderme yapacak

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Haziran 2024 Güncelleme 29 Haziran 2024, 07:03
Galatasaray Batshuayi’ye kavuşuyor

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Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Fenerbahçe'nin eski yıldızı Michy Batshuayi, İstanbul'a geliyor. Belçikalı golcü yarın veya en geç pazartesi günü İstanbul'a gelecek. Aslan'ın 30 yaşındaki futbolcunun transferini pazartesi günü KAP'a bildirmesi bekleniyor. Batshuayi'nin transfer videosunda Fenerbahçe'ye gönderme yapılması da bekleniyor. İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçecek Batshuayi, Cimbom'da 3 Temmuz'da başlayacak çalışmalara katılacak. Bu arada Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Batshuayi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özbek, "Bununla ilgili konuşmak transfer sürecini etkileyebiliyor. Transferle ilgili konuları imzalar atıldıktan sonra açıklamayı uygun görüyoruz" ifadelerini kullandı. Tecrübeli golcü geçen sezon tüm kulvarlarda 43 maçta 24 gole imza attı. 3 de gol pası verdi.

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