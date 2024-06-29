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Emekliye en az 17 bin lira! Temmuz zammı ne kadar olacak?

Temmuz’da SSK ve Bağ-Kur’lular ile memurlar ve memur emeklilerinin zam oranı farklı olacak. Memurlar ve emeklilerinin artışının enflasyon farkıyla yüzde 20.34 ya da 21.11 çıkacağı tahmin ediliyor. Buna göre en düşük maaş memurlarda 39 bin, memur emeklilerinde 17 bin lirayı aşacak.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Haziran 2024 Güncelleme 29 Haziran 2024, 07:03
Emekliye en az 17 bin lira! Temmuz zammı ne kadar olacak?

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Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz zammı için gözler 3 Temmuz Çarşamba gününe çevrilmiş durumda. Memurların ve memur emeklilerinin zam oranları toplu sözleşme ile belirlense de enflasyon farkı için Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Haziran ayı verisi bekleniyor.

MİLYONLARA 'FARK'LI ZAM
Bu veriyle ortaya çıkacak ilk 6 aylık enflasyon oranı, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 10'luk zammına eklenecek farkı ortaya koyacak. Bu fark, ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden hesaplanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Eğer refah payı gibi bir düzenleme yapılmazsa, Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur'lular ile memurlar ve memur emeklilerinin zam oranı farklı olacak.

MEMURA EN AZ 39.544 TL
Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 22.72 olarak gerçekleşmişti. Haziran enflasyonu için ise 2 farklı tahmin bulunuyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran enflasyonu tahmini yüzde 2.52. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.81 olacak. Memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı bu orana göre yüzde 9.4'ü bulacak. Bu fark ile Temmuz zammının oranı da yüzde 20.34'e ulaşacak. Halen 32 bin 860 lira seviyesinde bulunan en düşük memur maaşı bu orana göre 39 bin 544 liraya çıkacak. Öğretmen (1/4) maaşı 39 bin 781 liradan 47 bin 872, polis (8/1) maaşı 44 bin 292 liradan 53 bin 300, hemşire (5/1) maaşı 40 bin 179 liradan 48 bin 351, mühendis (1/4) maaşı 50 bin 869 liradan 61 bin 215 liraya yükselecek. Halen 14 bin 741 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da 17 bin 739 lira olacak.

ÖĞRETMENE 48 BİN
Haziran enflasyonuna ilişkin diğer tahmin ise yüzde 3.17. Finansal Kurumlar Birliği'nin Ekonomik Görünüm Anketi'nden çıkan bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 26.61 olacak. Memurlar ve memur emeklileri bu tahmine göre yüzde 9.57 enflasyon farkı alırken, Temmuz zammı da yüzde 21.11'i bulacak. En düşük memur maaşı bu orana göre 39 bin 797 liraya çıkacak. Öğretmen maaşı 48 bin 178, polis (8/1) maaşı 53 bin 642, hemşire (5/1) maaşı 48 bin 660, mühendis (1/4) maaşı 61 bin 607 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı da 17 bin 853 lirayı bulacak.

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