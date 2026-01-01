Teröre casusluğa dolandırıcılığa darbe! MİT'ten 2025'te nokta atışı operasyonlar!

Milli İstihbarat Teşkilatı, 2025 yılı boyunca Türkiye'nin güvenliğini hedef alan terör örgütleri, siber suç şebekeleri, casusluk ağları ve organize suç yapılanmalarına karşı yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda kritik operasyona imza attı. PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere farklı tehdit başlıklarına karşı yürütülen nokta operasyonlarıyla örgütlerin kilit isimleri etkisiz hale getirilirken, siber alanda yürütülen çalışmalarla binlerce dolandırıcılık ağı çökertildi. Terörle mücadeleden siber güvenliğe, istihbarata karşı koymadan uluslararası istihbarat diplomasisine kadar geniş bir yelpazede yürütülen faaliyetler, Türkiye'nin çok katmanlı güvenlik stratejisinin sahadaki karşılığı olarak dikkat çekti.

İşte 2025 yılında MİT'in yürüttüğü bazı kritik operasyonlar…

METROPOLLERİ HEDEF ALAN PKK PLANI DEŞİFRE OLDU

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'nın Türkiye'de yeni bir terör dalgası oluşturma girişimine yönelik kritik bir operasyona imza attı. Kandil'deki elebaşlarının, TUSAŞ'a yönelik saldırının ardından "devamı gelecek" yönündeki tehditleriyle eş zamanlı olarak, örgütün metropolleri hedef alan kanlı planlarının deşifre edildiği belirtildi. Bu kapsamda, PKK/KCK'nın silahlı kadın yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve Türkiye'deki stratejik hedeflere yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen "Mitra Mani" kod adlı Zeynep Aslan ile "Ekin Dilda" kod adlı Zeliha Mahçup, Irak'ın Hakurk bölgesinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

REYHANLI DOSYASINDA KRİTİK YAKALAMA

Milli İstihbarat Teşkilatı ile Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Saldırının faillerinden biri olan Muhammed Dib Koralı, Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yürütülen soruşturmada, Koralı'nın saldırıda kullanılan bombaların temin edilmesinde kritik rol oynadığı belirlendi. Reyhanlı saldırısında, THKP/C Acilciler Örgütü'nün elebaşı olan ve Esad rejimiyle bağlantılı olduğu bilinen Mihraç Ural'ın da saldırının planlama ve icra sürecinde aktif rol üstlendiği tespit edildi.

PKK/YPG'NİN MALİ YAPILANMASINA NOKTA OPERASYON

MİT, Suriye sahasında yürüttüğü çalışmalar kapsamında PKK/YPG'ye yönelik bir kritik operasyon daha gerçekleştirdi. Örgütün sözde yönetici kadrosunda yer alan ve "Sözdar Afrin" kod adını kullanan Şiraz Ömer, istihbarat birimlerince uzun süreli takibe alındı. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda terörist, Rumeylan–Malikiye hattında düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Şiraz Ömer'in son dönemde örgütün mali yapılanması içerisinde yönetici pozisyonda faaliyet yürüttüğü ve finans kaynaklarının aktarımında görev aldığı belirlendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, siber dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik geniş çaplı bir operasyona imza atıldı. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, vatandaşları hedef alan yasa dışı para ve bilgi transferlerinde kullanıldığı belirlenen yaklaşık 1250 internet sitesi erişime kapatıldı. Operasyon kapsamında, söz konusu dijital ağın organizasyonunu yönettiği tespit edilen ve örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen Ö.Ş. yakalanarak tutuklandı. Siber alanda yürütülen bu çalışmalarla birlikte, dolandırıcılık şebekelerinin altyapı ve haberleşme ağlarına ağır darbe vuruldu.

SAHTE BAZ İSTASYONUYLA SİBER CASUSLUK: 7 KİŞİLİK ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı, siber casusluk faaliyetlerine yönelik yürüttüğü operasyon kapsamında sahte baz istasyonları kurarak vatandaşların iletişim ve kişisel verilerini ele geçiren yabancı uyruklu 7 kişilik bir şebekeyi çökertti. Çin menşeli cihazlarla kurumsal firmalar gibi hareket eden şüphelilerin, sahte SMS'lerle İstanbul başta olmak üzere İzmir, Bursa ve Yalova'da çok sayıda kişiyi hedef aldığı belirlendi. Elde edilen verilerin Çin merkezli sunuculara aktarıldığı, bazı vatandaşların kredi kartı bilgilerini bu yöntemle paylaştığı tespit edildi. MİT'in saha ve teknik takibi sonucu suçüstü yakalanan şüpheliler tutuklandı.

MİT’ten siber çete operasyonu: Sahte baz istasyonu kullanıp kurumsal kimliğe büründüler! Suçüstü yakalandılar

DEAŞ'IN "TURUNCU" LİSTEDEKİ İSMİ TÜRKİYE'DE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen DEAŞ soruşturması kapsamında, örgütün Horasan yapılanmasında sözde "üst düzey medya sorumlusu" olarak faaliyet gösteren ve "turuncu" kategoride aranan Özgür Altun'a yönelik kritik bir operasyona imza atıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı ile Pakistan istihbarat servisi ISI'nın koordinasyonunda düzenlenen operasyonla Altun, Pakistan–Afganistan sınır hattında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla tutuklandı.

FETÖ'NÜN FİNANS AYAĞINA DARBE

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik mücadele 2025 yılı boyunca kesintisiz şekilde devam etti. Milli İstihbarat Teşkilatı, 15 Temmuz'un yıl dönümünde örgütün finans yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli olmak üzere 9 ilde eş zamanlı geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin sahibi Zeki Doruk'un yanı sıra, örgütün mali faaliyetlerinde kuryelik yaptığı belirlenen ve polislikten ihraç edilen C.G. ile örgüte maddi destek sağladığı tespit edilen 24 kişi gözaltına alındı. Toplam 26 şüphelinin yakalandığı operasyonun ardından HAKMAR ve TATBAK şirketlerine kayyum atandı.

FETÖnün finans ayağına darbe! Servetim Gülene feda olsun diyen Zeki Dorukun şirketleri HAKMAR ve TATBAKa kayyum atandı

Milli İstihbarat Teşkilatı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yürüttüğü istihbarat diplomasisi çalışmaları kapsamında, Hamas ile gerçekleştirilen temaslar sonucunda Gazze'de tutulan 5 Taylandlı rehinenin serbest bırakılmasını sağladı. Uluslararası düzeyde yürütülen bu girişimle, rehineler güvenli şekilde özgürlüklerine kavuştu.

Başkan Erdoğan talimatı verdi: MİT 5 Taylandlı rehinenin Gazzede serbest bırakılmasını sağladı