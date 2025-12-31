Artvin'deki çığda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı! 2 çoban için zamanla yarış

Artvin'de 2 bin 300 rakımlı Aksu Yaylası'nda meydana gelen, çoban Suat Temel'in (43) yaşamını yitirdiği çığda, kar altındaki 1'i Afganistan uyruklu, 2 çoban için arama çalışmaları sürüyor. Çığa maruz kalan bini aşkın küçükbaşın güvenli alana nakledildiği çalışmalarda 100 kişilik ekip yer alıyor. Artvin Ardanuç'da çığ felaketi Ardanuç ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Zekeriya köyü Aksu Yaylası'nda dün öğle saatlerinde çığ meydana geldi. Yaylanın Erzurum sınırına yakın alanında otlattıkları yaklaşık 1200 küçükbaştan oluşan sürülerini Ardanuç yönüne getirmek isteyen 6 çoban kar altında kaldı.

Ekipler bölgede (AA) ÇOBANLARDAN 3'Ü KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU Tipinin de etkili olduğu bölgede çobanlardan 3'ü, kendi imkanlarıyla kurtuldu. İhbar üzerine AFAD ve UMKE ekipleri, iş makinelerinin yolu açmasıyla bölgeye ulaştı. Ekipler, kar altında kalan 1'i Afganistan uyruklu 3 çoban için arama kurtarma çalışması başlattı.