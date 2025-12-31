PODCAST CANLI YAYIN

Artvin'deki çığda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı! 2 çoban için zamanla yarış

Son dakika haberleri... Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ meydana geldi. Bölgede bulunan 6 çobandan 3'ünün ve yüzlerce küçükbaş hayvanın çığ altında kaldığı belirtildi. Yapılan çalışmalar sonucu çobanlardan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Kar altındaki 1’i Afganistan uyruklu, 2 çoban için arama çalışmaları sürüyor.

Artvin'de 2 bin 300 rakımlı Aksu Yaylası'nda meydana gelen, çoban Suat Temel'in (43) yaşamını yitirdiği çığda, kar altındaki 1'i Afganistan uyruklu, 2 çoban için arama çalışmaları sürüyor. Çığa maruz kalan bini aşkın küçükbaşın güvenli alana nakledildiği çalışmalarda 100 kişilik ekip yer alıyor.

Ardanuç ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Zekeriya köyü Aksu Yaylası'nda dün öğle saatlerinde çığ meydana geldi. Yaylanın Erzurum sınırına yakın alanında otlattıkları yaklaşık 1200 küçükbaştan oluşan sürülerini Ardanuç yönüne getirmek isteyen 6 çoban kar altında kaldı.

ÇOBANLARDAN 3'Ü KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU

Tipinin de etkili olduğu bölgede çobanlardan 3'ü, kendi imkanlarıyla kurtuldu. İhbar üzerine AFAD ve UMKE ekipleri, iş makinelerinin yolu açmasıyla bölgeye ulaştı. Ekipler, kar altında kalan 1'i Afganistan uyruklu 3 çoban için arama kurtarma çalışması başlattı.

Valilik koordinasyonunda AFAD'ın yanı sıra JAK, Jandarma Komando birlikleri, Karayolları, İl Özel İdaresi, Ardanuç Belediyesi, Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri de arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. 15 araç ve 100 personel tarafından sürdürülen çalışmalarda Ardanuç ilçesinde yaşayan besici Suat Temel'in cansız bedenine ulaşıldı, bini aşkın küçükbaş da güvenli bölgeye nakledildi. Temel'in cenazesi, bulunduğu alandan alınarak, ilçe devlet hastanesi morguna götürüldü. Havanın kararması ve olumsuz hava şartları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına dün ara verildi.

VALİ ERGÜN: KÜÇÜKBAŞLARIN TAHLİYESİ SAĞLANDI

Bölgeye giderek çalışmaları yerinde koordine eden Vali Turan Ergün, "6 kişilik çoban grubu, sürüyle beraber çığ altında kaldı. Bunlardan 3'ü, kendi imkanlarıyla kurtuluyor. Yaklaşık 1 kilometrelik alanda 100 kişilik arama kurtarma ekibimiz sahada çalışma sürdürüyor. Çalışma sonucunda küçükbaşların tahliyesi sağlandı. Maalesef bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaştık" dedi.

2 ÇOBAN İÇİN ARAMALAR YENİDEN BAŞLADI

Ekipler, çığ altındaki 2 çoban için arama çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Gece etkili olan kar nedeniyle iş makinelerin aralıksız yol açma çalışmalarını sürdürdüğü bölgede, termal kameraların da kullanıldığı aramalarda çobanlara ait henüz bir ize ulaşılamadı.

