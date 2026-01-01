Vaadi ucuzdu faturası ağır oldu! CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara'da zam yağmuru!

Buna göre yeni tarifeyle 2026'da belediye salonlarında düğün ve nişan yapmayı planlayan vatandaşları ağır bir fatura bekliyor. 350 kişiye kadar olan salon kirası (hafta sonu akşam) 16.320 TL'den 21.542 TL'ye (yüzde 32 zam), 600 kişiye kadar olan salon kirası (hafta sonu akşam) 27.975 TL'den 36.920 TL'ye (yüzde 32 zam) yükseldi.

Seçim meydanlarında "Ankara en ucuz kent olacak" vaadiyle oy isteyen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 'ın 2026 yılı için hazırlattığı zam tarifesi, başkentte büyük tepkiye yol açtı. ABB Meclisi'ne sunulan ve toplam 1146 kalemi kapsayan yeni ücretlendirme listesi; sudan ulaşıma, nikâh salonlarından otoparklara, park içi işletmelerden hafriyat döküm bedellerine kadar birçok alanda rekor artışları ortaya koydu. Bazı kalemlerde zam oranları yüzde 300'ü aşarken, "sosyal belediyecilik" söyleminin yerini vatandaşın cebini zorlayan ağır faturaların aldığı eleştirileri yükseldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

ZAMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Gençlik Parkı, Harikalar Diyarı, Mogan Parkı, Altınpark ve 50. Yıl Parkı gibi alanlardaki kafe, restoran ve dükkân kiraları yüzde 32'ye varan oranlarda artırıldı. Ankara Şehirlerarası Terminali'nde (AŞTİ) otobüs ücretlerine de ciddi artışlar yapıldı.

SUYUN FİYATI 5 TL'DEN 156 TL'YE ÇIKTI

2019 yerel seçimleri öncesinde 'Suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz' diyen Yavaş'ın döneminde su fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Göreve geldiğinde metreküpü 5 TL olan suyun fiyatı, 156,19 TL'ye kadar çıktı. Yapılan toplam zam oranının yüzde 3024 olduğu ifade ediliyor. Su faturaları, birçok hanede elektrik faturalarını geride bıraktı.

BEDAVA ULAŞIM VAADİNDEN EN PAHALI ULAŞIMA

Ankaralılara bedava ulaşım vaadi veren Yavaş, 7 yılda yapılan yüzde 940'lık zamla ulaşımı 'en pahalı' hizmet haline getirdi. Tam bilet 26 TL'den 35 TL'ye (yüzde 35 zam), öğrenci bileti 13 TL'den 17 TL'ye, tam aktarma 12.50 TL'den 17 TL'ye çıkarıldı. Şehir içindeki trafik felç olurken, otopark ücretlerine yapılan zamlar esnafı ve vatandaşı bezdirdi. 2019'da 1 TL olan BELTAŞ otopark ücretleri, bugün 250 TL'ye kadar çıktı. 7 yıldaki artış oranı yüzde 24.900 olarak tarihe geçti. Hafriyat döküm bedellerinde ise adeta "balyoz" etkisi yaratıldı. İki yıl önce 6,93 TL olan ücret, 192 TL'ye yükseltilerek yaklaşık 30 kat artırıldı. İnşaat sektörünü durma noktasına getiren bu artışlar, konut fiyatlarının da katlanmasına kapı aralıyor.

SU KESİNTİLERİ VATANDAŞLARI BIKTIRDI

Ankara'da arızalar ve kuraklığın da etkisiyle su kesintileri ve basınç düşüklüğü sürüyor, özellikle son üç gündür 11 ilçede günlük 12 saate varan su kesintileri yaşanıyor.