Tek renk tek yürek: A Milli Futbol Takımımız kenetlendi: EURO 2024’te son 16 turuna yükseldi

A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yendi. Portekiz'e ise 3-0 kaybetti. Portekiz maçı sonrasında ise milli yıldızlarımıza büyük eleştiriler geldi. Sosyal medyadan yapılan eleştirilerde futbolcularımızın oynadığı kulüpler kasıtlı olarak gündeme getirildi.

Bunun üzerine milli oyuncularımız basın toplantılarında sürekli olarak takımda arkadaşlığın üst düzeyde olduğuna ve milli takım için herkesin kenetlendiğine vurgu yaptı. Futbolcular hep bir ağızdan, Milli Takım'da kulüpçülüğün asla olmadığını ve olamayacağını söyledi. Ligdeki iç çekişme ve kavgalara rağmen 4 büyüklerde oynayan futbolcular Ay- Yıldız için birleşti. Herkes tek renk oldu ve tarihi zafer geldi. Çekya maçında sakatlığı olan oyuncular özellikle forma istedi.

Yapılan haksız yorumlara sahada cevap verdi. Mert Günok ve İrfan Can Kahveci gibi yıldız isimler sakatlıklarına rağmen sorumluluk aldı. Mert dizindeki sakatlığa rağmen 90 dakika mücadele etti. Kaptan Hakan Çalhanoğlu önderliğindeki oyuncular Portekiz maçında yapılan haksız eleştiriler sonrası daha da hırslandı ve son 16 biletini aldık.

MUHTEŞEM TÜRKİYE YİNE YÜKSELİŞTE

Euro 2024'te Türkiye ile Çekya arasında oynanan maç dünya medyasında da büyük ses getirdi. İşte o manşetler:



- Görev tamamlandı! Montella yönetimindeki Türkiye, son 16 biletini kaptı. (La Gazzetta dello Sport)

- Muhteşem Türkiye yine yükselişte! Nefes kesen akşamda 18 sarı kart, 2 kırmızı kart, 3 gol ve yerin den çıkan bir omuz... (The 42)

- Çeklerin direnişi yetmedi, Türkiye, EURO 2024'te son 16'ya kaldı. (The Standard)