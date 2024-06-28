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Sırada Di Maria var: Paulista ve Rafa'yı alan Beşiktaş transferde durmak bilmiyor

Beşiktaş’ın Arjantinli kanat oyuncusu ile ekonomik şartlarda anlaşma sağladığı, oyuncuyu Süper Lig’de oynamaya ikna etmeye çalıştığı belirlendi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Haziran 2024 Güncelleme 28 Haziran 2024, 06:51
Sırada Di Maria var: Paulista ve Rafa’yı alan Beşiktaş transferde durmak bilmiyor

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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar'ın şimdiki hedefi ise Angel Di Maria...

Arjantin ile Copa America'da mücadele eden 36 yaşındaki kanat oyuncusuyla ABD'de bulunan Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel'ın görüşmelerini sürdürdüğü, Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yüceli'in de oyuncunun istediği ekonomik şartları sağlamaya hazır olduğu ifade edildi. Ancak; tecrübeli yıldızın parayı ikinci planda tuttuğu ve Süper Lig'de oynamaya ve Türkiye'de yaşamaya soğuk bakttığı ifade ediliyor. Yönetimin de oyuncuyu bu konuda ikna etmeye çalıştığı ve yeni transfer Rafa Silva'yı da geçen sezon aynı takımda oynayan arkadaşı için devreye sokacağı da gelen haberler arasında. Benfica ile olan kontratı sona eren yıldız futbolcu geçen sezon 48 maçta 17 gol, 15 asiste imza attı.

YÜCEL GÖZÜNÜ KARARTTI
Beşiktaş'ta 2. Başkan Hüseyin Yücel transferde gaza bastı. Tecrübeli yöneticinin Leon Goretzka, Insigne, Yusuf Yazıcı ve Salih Özcan transferlerini bitirme noktasına getirdiği iddia edildi.

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