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A planı Höjbjerg B planı Bentancur

Höjbjerg’in menajeriyle görüşen Galatasaray’a menajerler aracılığıyla Rodrigo Bentancur önerildi. Cimbom, Danimarkalı yıldızın net bir cevabını bekliyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Haziran 2024 Güncelleme 28 Haziran 2024, 06:51
A planı Höjbjerg B planı Bentancur

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Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yönetim titiz bir operasyon yürütüyor. Orta saha pozisyonuna takviye yapacak olan Cimbom, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da oynayan Pierre-Emile Höjbjerg'i öncelikli hedef olarak belirledi. Danimarkalı oyuncunun menajeriyle İtalya'da görüşme gerçekleştiren Sarı-Kırmızılı kurmaylara bir öneri de menajerler aracılığıyla geldi.

Galatasaray'a yine Tottenham'da oynayan 27 yaşındaki Uruguaylı yıldız Rodrigo Bentancur'un önerildiği ortaya çıktı. Futbolcunun da Cimbom'a sıcak olduğu ifade edildi. Ancak; Galatasaray'ın Höjbjerg'den gelen cevaba göre hareket edeceği belirlendi. Okan Buruk'un çok beğendiği Höjbjerg'in Tottenham ile olan kontratı 2025, B planı olarak görülen Rodrigo Bentancur'un ise 2026 yılında sona erecek.

Ön libero ve merkez orta saha oynayabilen yıldız futbolcuya en güncel verilere göre; 18 milyon Euro market değeri biçiliyor. Geçen sezon Tottehham ekibiyle birlikte 39 maça çıkan yıldız isim, Danimarka forması giyiyor. Birçok Avrupa ekibinin listesinde yer alan oyuncu EURO 2024'te boy gösteriyor.

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