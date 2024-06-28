A planı Höjbjerg B planı Bentancur

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yönetim titiz bir operasyon yürütüyor. Orta saha pozisyonuna takviye yapacak olan Cimbom, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da oynayan Pierre-Emile Höjbjerg'i öncelikli hedef olarak belirledi. Danimarkalı oyuncunun menajeriyle İtalya'da görüşme gerçekleştiren Sarı-Kırmızılı kurmaylara bir öneri de menajerler aracılığıyla geldi.

Galatasaray'a yine Tottenham'da oynayan 27 yaşındaki Uruguaylı yıldız Rodrigo Bentancur'un önerildiği ortaya çıktı. Futbolcunun da Cimbom'a sıcak olduğu ifade edildi. Ancak; Galatasaray'ın Höjbjerg'den gelen cevaba göre hareket edeceği belirlendi. Okan Buruk'un çok beğendiği Höjbjerg'in Tottenham ile olan kontratı 2025, B planı olarak görülen Rodrigo Bentancur'un ise 2026 yılında sona erecek.



Ön libero ve merkez orta saha oynayabilen yıldız futbolcuya en güncel verilere göre; 18 milyon Euro market değeri biçiliyor. Geçen sezon Tottehham ekibiyle birlikte 39 maça çıkan yıldız isim, Danimarka forması giyiyor. Birçok Avrupa ekibinin listesinde yer alan oyuncu EURO 2024'te boy gösteriyor.