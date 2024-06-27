Samardzic için 14 milyon Euro

Udinese forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Lazar Samardzic, İtalya medyasındaki haberlere göre bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde. Sırp orta saha için Fenerbahçe'nin yanı sıra Lazio da girişimlerini sürdürüyor.

Çizme basınına göre, Kanarya, 22 yaşındaki futbolcu için Udinese'ye 14 milyon Euro bonservis+bonuslardan oluşan bir teklif götürdü. Lazio'nun da Samardzic için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı vurgulandı. Yine haberde Fenerbahçe'nin Lazio'dan farklı olarak oyuncuya Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı sunduğu vurgulandı. Udinese'nin 2021-22 sezonu başında 3 milyon Euro'ya transfer ettiği Samardzic, geride bıraktığımız sezon Serie A'da 34 maça çıktı ve 6 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.