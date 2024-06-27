Romanya tarih yazdı

EURO 2024 E Grubu Romanya, Slovakya ile 1-1 berabere kalarak, grubunu lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Slovakya, 24. dakikada Duda'nın attığı gole öne geçti. Romanya bu gole 37. dakikada Marin'in attığı penaltı golüyle cevap verdi.

ROMENLER İLKİ BAŞARDI

E Grubu'nda müthiş bir final yaşandı. Tüm takımlar grubu 4 puanla kapattı ve sıralamayı atılan gol sayısı ve averaj belirledi. Romanya, 4 puan ve 1 averajla lider oldu. Belçika, 4 puan ve 1 averajla grup ikincisi oldu. Sadece 1 golle liderliği kaçırdı. Slovakya, 0 averajla 3. oldu. Ukrayna ise eksi 2 averajla grubu sonuncu sırada tamamladı. E Grubu'nu lider tamamlayan Romanya dün gece bir ilki başardı. Iordanescu'nun çalıştırdığı Romanya, ülke tarihinde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'nda grubunu lider olarak tamamladı.