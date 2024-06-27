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Mckennie sürprizi: Fenerbahçe, Juventus'un ABD'li yıldızı için girişimlere başladı

Sarı-Lacivertliler, 25 yaşındaki ABD’li orta saha Weston McKennie’nin menajeri ile ilk teması kurdu. Önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme daha olacak

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Haziran 2024 Güncelleme 27 Haziran 2024, 07:01
Mckennie sürprizi: Fenerbahçe, Juventus’un ABD’li yıldızı için girişimlere başladı

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Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde de atağa kalktı. Sarı-Lacivertliler'in gündemine gelen son isim ise İtalyan devi Juventus'ta top koşturan Weston McKennie oldu. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun 25 yaşındaki ABD'li merkez orta sahanın menajeri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve maddi şartların masaya yatırıldığı öğrenildi.

Yıldız futbolcu, 2021 yılında Alman ekiplerinden Schalke'den Juventus'a 21.9 milyon Euro'ya transfer oldu. Copa America'da ABD formasıyla boy gösteren McKennie, geride kalan sezonda Serie A'da 34 maçta görev aldı. 7 asiste imza attı. İtalya Kupası'nda ise 4 maçta 3 asist yaptı.

Güçlü fiziği ve driplingleriyle dikkat çeken McKennie, 53 kez de ABD Milli Takım formasını giydi. 11 kez fileleri havalandırdı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da yıldız oyuncunun transferine sıcak baktığı ve yönetimle sürekli temas halinde olduğu aktarıldı. Juventus'un yeni sezonda oyuncusunu kadroda düşünmediği için Fenerbahçe'nin transferde eli çok güçlü.

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