Barcelona’nın yıldız oyuncu İlkay Gündoğan ile ilgili planı ve yol haritası netleşti

İspanya Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğu Real Madrid'e kaptıran Barcelona'da Türk kökenli Alman yıldız İlkay Gündoğan ile ilgili alınan karar, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.

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İspanyol basını, Barcelona'nın, Finansal Fair- Play'de yaşanan sorunlar nedeniyle Gündoğan'a istediği teklif gelmesi durumunda ayrılığa izin vermeyi düşünüyor. 33 yaşındaki orta sahadan Katalan ekibinin memnun olduğu, aldığı maaş nedeniyle böyle bir yol haritası izlenebileceği ifade edildi. G.Saray ise kadrosunda görmek istediği deneyimli futbolcunun durumunu yakından takip edecek.

TARAFTAR İSTİYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray taraftarlarının sosyal medyada paylaşımlar yaptığı ve İlkay Gündoğan'ı takımda görmek istediği görüldü. Transfermarkt verilerine göre; 15 milyon Euro değer biçilen İlkay Gündoğan, geride bıraktığımız sezon Barcelona formasıyla 51 maça çıktı. Gündoğan söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 14 asistle takımına 19 gollük katkı sağladı. Daha önce Manchester City, Borussia Dortmund, Bochum, Nürnberg ve Schalke'de oynayan tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında.