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A Milli Futbol Takımımız EURO 2024'te grubundaki son maçına çıkıyor

Türkiye, EURO 2024 F Grubu’ndaki son maçında Çekya’dan puan alırsa grubu 2. bitirecek. Hamburg’da oynanacak maç saat 22.00’de başlayacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Haziran 2024 Güncelleme 26 Haziran 2024, 07:01
A Milli Futbol Takımımız EURO 2024’te grubundaki son maçına çıkıyor

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Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, son maçına bugün çıkıyor. Çekya ile karşılaşacak Bizim Çocuklar'ın tek hedefi 3 puan. Hamburg'daki Volkspark Stadı'ndaki maç saat 22.00'de başlayacak. Türkiye ile Çekya arasındaki karşılaşmada, Romanya'dan hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden Ay-Yıldızlı ekip, ikinci maçında ise Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Turnuvaya 2-1'lik Portekiz yenilgisiyle başlayan Çekya ise ikinci maçında Gürcistan ile 1-1 berabere kaldı. F Grubu'nda 6 puana yükselen Portekiz ikili averajla Türkiye'ye üstünlük sağladığı için son karşılaşmalar öncesinde grubu lider bitirmeyi garantiledi. Grupta, Türkiye 3, Çekya ve Gürcistan ise 1'er puana sahip. A Milli Futbol Takımı'na grup ikinciliği için 1 puan yeterli olacak. Ay-Yıldızlı ekip galibiyet ya da beraberlik halinde grubu ikinci sırada tamamlayacak ve diğer maçın sonucuna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak. Turnuvayı 3. sırada tamamlayan 4 takım da yoluna son 16 turunda devam edecek

İKİ KEZ DEVİRDİK
Türkiye ve Çekya, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugüne kadar 2 kez oynadı. 2008 ve 2016 yılında düzenlenen turnuvadaki maçları milliler kazandı. 2008 yılındaki mücadele tarihe geçerken, Ay-Yıldızlılar 2-0 geriye düştü maçı 75. dakikadan sonra bulduğu 3 golle kazandı ve gruptan çıktı. Türkiye ile Çekya bugüne kadar 7'si özel, 4'ü de resmi olmak üzere 11 kez rakip oldu. Milliler, 5 kez sahadan galip ayrılırken, Çekya da 5 kez kazandı.

HAMBURG'DA BÜYÜK DESTEK
A Milli Futbol Takımımız, Hamburg'ta Çekya'ya karşı mücadele edecek. Türk taraftarlar, Gürcistan ve Portekiz maçlarında olduğu gibi Ay-Yıldızlılar'a yine büyük destek verecek. 85 milyonunun kalbi de milli takımla atacak.

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