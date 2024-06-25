TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu: Kirli bir algı operasyonu

Futbol Federasyonu Başkanı ve Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu dün önemli açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, A Milli Takım'ın antrenmanı sırasında Arda Güler'le ilgili kameralara yansıyan görüntüler hakkında sosyal medyada yapılan yorumlara yanıt verdi.

Büyükekşi, "Ne yazık ki olağan bir antrenman görüntüsü üzerinden özellikle sosyal medyada son bir yıldır olduğu gibi organize, kötü niyetli ve kirli bir algı operasyonu yürütülmeye çalışılmaktadır" dedi. Büyükekşi, "Futbol tarihimiz boyunca kişisel beklentileri doğrultusunda Milli Takımımızın başarısını istemeyen menfaat odakları, futbolumuz için bugün olduğu gibi her zaman bir tehdit unsuru olmuştur" diye konuştu.