Montella, Arda Güler’in yeleğini elinden almıştı: Gerçeklere TAKVİM ulaştı

A Milli Takımımız'ın yıldız isimlerinden Arda Güler'in Portekiz maçında ilk 11'de görev almaması tartışma yaratmıştı. Gerçeklere TAKVİM ulaştı. Arda Güler, Gürcistan maçından sonra ağrıları olduğunu söyledi.

Bunun üzerine MR'ı çekildi. Genç yıldızın MR'ı temiz çıktı. 1 gün sonra yine ağrılarının olduğunu belirtti. Kulübü Real Madrid'in iletişimcileri ise Arda Güler ile kamuoyuna sakatlıkla ilgili açıklama yapılmamasını istedi. Türk Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Portekiz maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında "Arda Güler, vücut olarak yüzde 100 hazır değil" ifadelerini kullandı. Montella'nın tercümanı ise bu açıklamayı 'Yorgun' olarak çevirdi. Arda Güler, yorgunluk yüzünden değil de sakat olduğu için Portekiz maçında az süre aldı. Yaşanan tartışmalara Futbol Federasyonu yaptığı açıklamayla son noktayı koydu.