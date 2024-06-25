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Montella, Arda Güler'in yeleğini elinden almıştı: Gerçeklere TAKVİM ulaştı

Real Madrid iletişimcileri Arda Güler ile sakatlık ifadesinin kullanılmamasını istedi. Montella basın toplantısında “Vücut olarak yüzde 100 hazır değil” dedi. Tercüman yorgun olarak çevirdi. TFF açıklama yapmak zorunda kaldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Haziran 2024 Güncelleme 25 Haziran 2024, 07:02
Montella, Arda Güler’in yeleğini elinden almıştı: Gerçeklere TAKVİM ulaştı

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A Milli Takımımız'ın yıldız isimlerinden Arda Güler'in Portekiz maçında ilk 11'de görev almaması tartışma yaratmıştı. Gerçeklere TAKVİM ulaştı. Arda Güler, Gürcistan maçından sonra ağrıları olduğunu söyledi.

Bunun üzerine MR'ı çekildi. Genç yıldızın MR'ı temiz çıktı. 1 gün sonra yine ağrılarının olduğunu belirtti. Kulübü Real Madrid'in iletişimcileri ise Arda Güler ile kamuoyuna sakatlıkla ilgili açıklama yapılmamasını istedi. Türk Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Portekiz maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında "Arda Güler, vücut olarak yüzde 100 hazır değil" ifadelerini kullandı. Montella'nın tercümanı ise bu açıklamayı 'Yorgun' olarak çevirdi. Arda Güler, yorgunluk yüzünden değil de sakat olduğu için Portekiz maçında az süre aldı. Yaşanan tartışmalara Futbol Federasyonu yaptığı açıklamayla son noktayı koydu.

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