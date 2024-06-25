A Milli Takımımız’ın 3 eski oyuncusu Çekya maçını masaya yatırdı

A Milli Takımımız'ın 3 eski oyuncusu İlker Yağcıoğlu, Oktay Derelioğlu ve Evren Turhan, Çekya maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

ÇEKYA MAÇINDA VİNCENZO MONTELLA NASIL BİR PLAN YAPMALI?

İ.Y.: Montella macera aramaktan vazgeçmeli ve mücadele gücü yüksek kompakt oyuncular sahaya sürmeli. Oyuncu ya özgürlük tanımalı. En büyük sorun da oyuncu tercihlerinde yaşanıyor.

O.D.: Bekleme oyunuyla oynayacaksak Çekya bizi yener! Hazır bir kadro ve oyuncu grubu yok. Montella'nın ne yapacağını kestiremiyoruz.

E.T: Montella, Çekya maçında kesinlikle Arda Güler üzerine bir oyun planı kurmalı. Oyunun merkezinde Arda Güler'in olduğu bir planla milli takımın daha üretken oynayacağını düşünüyorum.



İLK 11 NASIL OLMALI?

İ.Y.: Kanat ve hücum bölgemiz etkisiz. Stoperlerimiz değişeceği için açıkçası yine değişik bir 11 göreceğiz. Sakat ve cezaları düşündüğümüzde Mert, Mert Müldür, Kaan, Merih, Ferdi, İsmail, Hakan Çalhanoğlu, Kenan, Barış Alper, Arda, Cenk ile başlayabiliriz.

O.D.: Arda Güler'i ben oynatmasam diplomamızı yırtarlar! Kaleye Uğurcan'ı koyarım. Çift ön libero ile oynamamak gerek Çekya maçında. 4-1-4-1 gibi bir dizilim olabilir.

E.T.: Oyunun merkezinde Arda'nın olduğu bir planla milli takımın daha üretken oynayacağını düşünüyorum. Barış Alper Yılmaz kanada çekilmeli. Forvette Semih ya da Cenk oynamalı.

MEDYADAKİ TARTIŞMALARDAN TAKIM ETKİLENİR Mİ?

İ.Y.: İster istemez etkilenirler. Takımdan ziyade Montella eleştiriler aldı. Montella gerçekten hak edenleri sahaya sürsün.

O.D.: Tartışmalar hep takımdaşlık üzerine. Futbolcuların çıkan haberlerden ve yapılan yorumlardan olumsuz etkilenmemesi imkansız.

E.T.: Milli takımın sosyal medyada yapılan eleştiriler ve yaşanan olaylardan etkilendiğini düşünüyorum. Ayrıca, oyuncuları Galatasaraylı, Fenerbahçeli diye eleştirmek çok mantıksız.

TURNUVADAKİ ŞANSIMIZ NEDİR?

İ.Y.: Turnuvada fazla ilerleyeceğimiz düşünmüyorum. Gruptan çıkarız ama sonrasında evimize döneriz. Çeyrek finale kalırsak benim açımdan başarı olur.



O.D.: Çekya'yı yenmemiz mucize. Gruptan çıksak bile bu turnuvada çok fazla ileriye gidemeyiz.

E.T.: Montella dış etkenlerden etkilenmez ve doğru kadro ile başlarsa gruptan çıkarız. Ancak, fazla ileriye gidemeyiz diye düşünüyorum.