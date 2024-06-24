Rota Yunanistan! Gayrimenkul zengini Tuba Ünsal gözünü komşuya kestirdi

Magazin dünyasının gayrimenkul zenginleri arasında yer alan Tuba Ünsal, bugüne dek yer aldığı proje ve reklamlardan kazandıklarıyla birçok ev sahibi oldu. İstanbul'un çeşitli semtlerinde ev sahibi olan Ünsal, daha sonra ünlülerin uğrak ismi Bodrum'a yönelmişti. Bodrum'dan da gayrimenkul alan Ünsal, yatırımlarıyla çokça adından söz ettirmişti. Parasının çok büyük kısmını ev, arsa ve yazlıklara yatıran Ünsal, daha sonra yurt dışına açılmıştı. Almanya'nın başkenti Berlin'de de evi bulunan sanatçı, hatrı sayılır bir gayrimenkul zenginliğine ulaşmıştı.

GÖZÜNÜ KOMŞUYA DİKTİ!

Geçtiğimiz sene tatile gittiği Endonezya'nın Bali Adası'na hayran kalan güzel oyuncu, "Bali'den ev aldım, oraları çok beğendim" sözleriyle de dikkat çekmişti. Hatta Ünsal, Bali'den aldığı bu ev için tam 150 bin dolar yani yaklaşık 5 milyon TL ödemişti. Ünsal son olarak rotasını şu sıralar ünlülerin uğrak yeri olan Yunanistan'a çevirdi. Atina ve Yunan Adaları'ndan ev bakan güzel oyuncu, iddiaya göre 500 bin doları da gözden çıkarmış. Dünyanın dört bir yanından gayrimenkul satın alan Ünsal, kira gelirleriyle de adından söz ettirecek gibi duruyor.