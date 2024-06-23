İlk maçta Gürcistan’ı 3’ledik! Portekiz’e 3 farkla boyun eğdik

A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024'teki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 kaybetti. Ay-Yıldızlılar maça istekli başladı. 6. dakikada Zeki Çelik'in yaptığı ortada Kerem Aktürkoğlu'nun kayarak dokunduğu top, kaleciden sekti. Milliler mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı.

SAMET'TEN HATA

22'de Leao'nun yerden ortasında Orkun Kökçü'den sekti. Bernardo Silva öne düşen topu ağlara gönderdi: 0-1... 28'de kendi kalemize gol attık. Samet Akaydin, kalecimiz Altay'a geri pas verdi. Tecrübeli kaleci de bu topu beklemiyordu ve onu aşan top çizgiyi geçti ve Portekiz 2-0'lık skoru yakaladı. 31. dakikada Kerem Aktürkoğlu şık bir çalımla ceza sahası içine girdi. Vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

PENALTI BEKLEDİK

56'Da Neves'in uzun pasında savunma arkasına sarkan Ronaldo kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Bruno'ya pasını verdi ve Bruno topu boş ağlara gönderdi: 0-3. Dakikalar 67'yi gösterdiğinde Yunus savunma arkasına sarkan Barış Alper'e uzun pasını gönderdi fakat yıldız oyuncu, Dias'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltı beklediğimiz pozisyonda hakem 'Devam' kararı verdi. Kalan dakikalarda hücumda etkisiz kalınca Portekiz karşısında farklı bir yenilgi aldık.



YİNE PORTEKİZ YİNE HÜSRAN

Türk Milli Takımı, Portekiz karşısındaki kötü istatistiğine dün de son veremedi... A Milli Futbol Takımımız, rakibi ile oynadığı 8 resmi maçtan da galibiyet çıkartamadı... Portekiz ile oynadığı resmi maçları kaybeden Ay-Yıldızılılar, rakibiyle Avrupa Şampiyonası'nda 4. kez karşılaştı... Portekiz 4 maçı da kazandı. Türkiye, oynadığı 4 maçta da rakibine gol atamadı. A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024'te Gürcistan ile oynadığı karşılaşmayı 3-1 kazanarak turnuvalardaki ilk açılış maçını kazanmıştı.