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Emekli olurken kazandıran tarih

Emekli aylığında ve tazminatta başvuru tarihi önemli. Bu nedenle emekli adayları ‘Haziran mı Temmuz mu?’ diye soruyor. Maaş için fark sadece Aralık ve Ocak’ta oluyor. Tazminat için ise bazı kişiler Temmuz’u beklemeli...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Haziran 2024 Güncelleme 23 Haziran 2024, 06:58
Emekli olurken kazandıran tarih

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Tüm çalışanların hayali emekli olmak ve yüksek aylık almak. Emekli aylığının tutarı; prime esas kazanç ve çalışma süresiyle birlikte dilekçe verilen tarihe göre de değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle konuyla ilgili emeklilerden çok fazla soru geliyor.

NASIL HESAPLANIYOR?
Öncelikle belirtelim, hesap farkı Aralık ya da Ocak aylarında verilecek dilekçelerde oluşuyor. Haziran'da veya Temmuz'da emekli dilekçesi vermek arasında bir maaş farkı olmuyor. İkisinde de aynı büyüme ve enflasyon verileri dikkate alınıyor. Haziran ayında emeklilik dilekçesi verenlere 1 Temmuz itibariyle aylıkları bağlanıyor. Aylık bağlanırken 2024'ün Ocak ayında yapılan yüzde 49.25 zam yansıtılıyor. Bu şekilde emekli aylığı bağlanan emekli, Temmuz zammından da yararlanıyor. Temmuz ayında başvuran emeklinin emekli aylığı da 1 Ağustos itibariyle bağlanıyor. Bu emeklinin hesaplanan aylığına 2024'ün Ocak ve Temmuz aylarında yapılan zamlar da ilave ediliyor. Temmuz ayından sonra, örneğin Ağustos ya da Eylül ayında emekli olanlara da bu yıl Ocak ve Temmuz'da yapılan zamlar yansıtılarak emekli aylığı bağlanacak.

TAZMİNATA ETKİSİ VAR
Haziran'da ya da Temmuz'da emekli olanların maaş hesabı değişmese de bir tazminat farkı söz konusu. Giydirilmiş brüt maaşı kıdem tazminatı tavanını aşan çalışanların emeklilik için Temmuz ayını beklemesi avantajına.

Halen kıdem tazminatında tavan 35 bin 58 lira. Bu tavana memur maaş katsayısındaki artış yansıtılacak. Tahminler yüzde 20-21 seviyelerinde artış olacağı yönünde. Buna göre Temmuz-Aralık döneminde emekli olanlar için kıdem tazminatı tavanının 42 bin lira seviyesine çıkacağı hesaplanıyor. Yani şimdi işten ayrılan için yıllık tazminat en yüksek 35 bin liradan hesaplanırken, Temmuz'dan sonra bu rakam 42 bin lira olacak. 35 bin liradan fazla maaşı olanlar 1 ay bekleyip daha fazla tazminat alacak. Ayrıca bazı işverenler Temmuz'da çalışanlarına zam yapmayı planlıyor. Bu işyerlerinde çalışanlar da emekli olmak için beklerse avantajlı olacak.

GÜN ETKİSİ YOK
Emeklilik başvurusunda ayın 1'i ile 30'u açısından bir fark yok. İlk maaş başvurudan sonraki ay hesaplanmaya başlar. Örneğin; bu ay başvuracaksanız 1'inde de başvursanız, 30'unda da başvursanız Temmuz'dan itibaren emekli aylığına hak kazanılır.

FARK NİYE OLUŞUYOR?
Maaş hesabında Aralık ve Ocak farkına gelince... Aralık 2024'te dilekçe verenlerin aylıkları hesaplanırken, 2023 yılı güncelleme katsayısıyla (enflasyon + büyüme oranı) belirlenen maaşa, 2024'ün Ocak ve Temmuz aylarındaki zam oranı eklenecek. Ardından bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranı yani 2025 yılı Ocak zammı yansıtılacak. Dilekçesini 1 Ocak 2025'ten sonra verenlerin emekli aylığı hesabında ise 2024 yılı enflasyonunun tamamı ile 2024 yılı büyüme oranının yüzde 30'u dikkate alınacak. Bu maaşa 2025'in Ocak ayındaki zam oranı eklenecek. Bu nedenle emeklilik dilekçesini yılbaşından önce mi yoksa sonra mı vermenin daha avantajlı olduğunun tespiti için 2024'te emekli aylıklarına yapılan kümülatif zam oranı ile o yılın güncelleme katsayısının (o yılın TÜFE artış oranı+ülke büyümesinin yüzde 30'u) mukayese edilmesi gerekiyor.

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