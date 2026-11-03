Yeni enflasyon verisi sonrası memur ve emekli maaşlarında Ocak hesabı değişti! İşte meslek meslek zamlı tutarlar
Memurlara ve memur emeklilerine ocak ayında yapılacak yüzde 5’lik toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı da verilecek. Bu farkı belirleyecek 6 enflasyon verisinden dördüncüsü de belli oldu. Ekim ayı enflasyonuyla birlikte ocak zammına ilişkin hesaplar güncellendi. Peki milyonları neler bekliyor? İşte meslek meslek yeni maaş hesapları…
Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin gözü ocak zammında. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla yüzde 5 olarak belirlenen ocak zammına eklenecek fark merakla beklenirken, ipuçları da geliyor. Memurların ve memur emeklilerinin alacağı farkı gösterecek 6 aylık veriden temmuz enflasyonu yüzde 1,78, ağustos enflasyonu yüzde 1,84, eylül enflasyonu yüzde 1,84 olarak gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim enflasyonu da yüzde 2,58 çıktı. Temmuz-ekim enflasyonu yüzde 8,29'u buldu. Geriye 2 veri kaldı. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alması için 6 aylık TÜFE'nin yüzde 7'yi aşması gerekiyordu. Dört aylık verilerle bu eşik aşıldı.
4 aylık enflasyona göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 1,21 enflasyon farkı oluştu. Bu farkla birlikte ocak zammı yüzde 6,27'ye ulaştı.
OVP'NİN ZAM TAHMİNİ YÜZDE 7
Geriye 2 veri kalırken, enflasyon tahminleri de ocak zammı için ipuçları veriyor. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak tahmin edildi. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 9,04 olabileceğini ortaya koydu. Buna göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 1,91 enflasyon farkı oluşacak. Bu farkla birlikte memurlar ve emeklileri yüzde 7 zam alabilecek. En düşük maaş memurlarda 70.224 liradan 75.140 liraya, memur emeklilerinde 31.527 liradan 33.734 liraya çıkacak.
MERKEZ BANKASI ANKETİNDEN YÜZDE 8,02 TAHMİNİ
Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,63 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 10,08 çıkacak. Memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı, yüzde 2,88 enflasyon farkıyla yüzde 8,02 olabilecek. En düşük memur maaşı 75.856 liraya, memur emeklisi maaşı 34.055 liraya ulaşacak.
EKONOMİSTLERİN ZAM BEKLENTİSİ YÜZDE 8,03
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,64 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 10,09 olacak. Memurlar ve memur emeklileri bu durumda ocak ayında yüzde 2,89 enflasyon farkıyla yüzde 8,03 zam alabilecek. En düşük maaş memurlarda 75.863 liraya, memur emeklilerinde de 34.058 liraya yükselecek.
FİNANS SEKTÖRÜNÜN TAHMİNİ YÜZDE 8,39
Finansal Kurumlar Birliği'nin araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin de 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 30,06 çıktı. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 10,45, memurların ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 8,39 olarak bekleniyor. Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 76.116 lirayı, memur emeklilerinde 34.172 lirayı bulabilecek.
3 milyon TL'lik dönüşüm kredisine yoğun ilgi!
Emeklinin zam hesabı değişti!