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Yeni enflasyon verisi sonrası memur ve emekli maaşlarında Ocak hesabı değişti! İşte meslek meslek zamlı tutarlar

Memurlara ve memur emeklilerine ocak ayında yapılacak yüzde 5’lik toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı da verilecek. Bu farkı belirleyecek 6 enflasyon verisinden dördüncüsü de belli oldu. Ekim ayı enflasyonuyla birlikte ocak zammına ilişkin hesaplar güncellendi. Peki milyonları neler bekliyor? İşte meslek meslek yeni maaş hesapları…

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Yeni enflasyon verisi sonrası memur ve emekli maaşlarında Ocak hesabı değişti! İşte meslek meslek zamlı tutarlar

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin gözü ocak zammında. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla yüzde 5 olarak belirlenen ocak zammına eklenecek fark merakla beklenirken, ipuçları da geliyor. Memurların ve memur emeklilerinin alacağı farkı gösterecek 6 aylık veriden temmuz enflasyonu yüzde 1,78, ağustos enflasyonu yüzde 1,84, eylül enflasyonu yüzde 1,84 olarak gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim enflasyonu da yüzde 2,58 çıktı. Temmuz-ekim enflasyonu yüzde 8,29'u buldu. Geriye 2 veri kaldı. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alması için 6 aylık TÜFE'nin yüzde 7'yi aşması gerekiyordu. Dört aylık verilerle bu eşik aşıldı.

Memur ve memur emeklilerinin gözü ocak ayında yapılacak maaş artışında. (Fotoğraf: Takvim)Memur ve memur emeklilerinin gözü ocak ayında yapılacak maaş artışında. (Fotoğraf: Takvim)

4 aylık enflasyona göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 1,21 enflasyon farkı oluştu. Bu farkla birlikte ocak zammı yüzde 6,27'ye ulaştı.

MEMUR MAAŞLARI
Unvan / Derece
Mevcut
% 6.27 zamlı
Şube müdürü (üniversite mez.) 1/4
107.110
113.826
Memur (üniversite mez.) 9/1
73.070
77.651
Uzman öğretmen 1/4
92.166
97.945
Öğretmen 1/4
83.254
88.474
Başkomiser 3/1
101.242
107.590
Polis memuru 8/1
92.618
98.425
Uzman doktor 1/4
170.730
181.435
Hemşire (üniversite mez.) 5/1
84.845
90.165
Mühendis 1/4
109.185
116.031
Teknisyen (lise mez.) 11/1
75.877
80.634
Profesör 1/4
153.208
162.814
Araştırma görevlisi 7/1
102.779
109.223
Vaiz 1/4
86.983
92.437
Avukat 1/4
102.135
108.539
Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

Yeni enflasyon verisi sonrası memur ve emekli maaşlarında Ocak hesabı değişti! İşte meslek meslek zamlı tutarlar-3

MEMUR EMEKLİLERİ
Unvan / Derece
Mevcut
% 6.27 zamlı
Müsteşar 1/1
112.140
119.171
Genel müdür 1/1
99.377
105.607
Şube müdürü (lisans) 1/4
39.681
42.169
Memur (lisans) 1/4
31.313
33.277
Öğretmen 1/4
46.908
49.849
Kaymakam 1. sınıf 1/4
65.853
69.982
Başkomiser 1/4
47.877
50.879
Polis memuru 1/4
47.093
50.045
Hemşire (Lisans) 1/4
46.908
49.849
Mühendis 1/4
47.693
50.684
Teknisyen (Lise) 1/4
33.995
36.126
Pratisyen hekim 1/4
68.691
72.998
Profesör 1/4
80.490
85.537
İmam-hatip
46.908
49.849
Avukat 1/4
46.908
49.849

Yeni enflasyon verisi sonrası memur ve emekli maaşlarında Ocak hesabı değişti! İşte meslek meslek zamlı tutarlar-4

OVP'NİN ZAM TAHMİNİ YÜZDE 7

Geriye 2 veri kalırken, enflasyon tahminleri de ocak zammı için ipuçları veriyor. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak tahmin edildi. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 9,04 olabileceğini ortaya koydu. Buna göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 1,91 enflasyon farkı oluşacak. Bu farkla birlikte memurlar ve emeklileri yüzde 7 zam alabilecek. En düşük maaş memurlarda 70.224 liradan 75.140 liraya, memur emeklilerinde 31.527 liradan 33.734 liraya çıkacak.

Orta Vadeli Program'a göre ocak zammı tahmini
Gösterge
Oran / Tutar
2026 yıl sonu enflasyon tahmini
%28,4
2026'nın ikinci 6 aylık enflasyon tahmini
%9,04
Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı
%1,91
Ocak 2027 zam oranı
%7
Mevcut en düşük memur maaşı
70.224 TL
Zamlı en düşük memur maaşı
75.140 TL
Mevcut en düşük memur emeklisi maaşı
31.527 TL
Zamlı en düşük memur emeklisi maaşı
33.734 T

Yeni enflasyon verisi sonrası memur ve emekli maaşlarında Ocak hesabı değişti! İşte meslek meslek zamlı tutarlar-5

MERKEZ BANKASI ANKETİNDEN YÜZDE 8,02 TAHMİNİ

Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,63 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 10,08 çıkacak. Memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı, yüzde 2,88 enflasyon farkıyla yüzde 8,02 olabilecek. En düşük memur maaşı 75.856 liraya, memur emeklisi maaşı 34.055 liraya ulaşacak.

Merkez Bankası anketine göre ocak zammı tahmini
Gösterge
Oran / Tutar
2026 yıl sonu enflasyon tahmini
%29,63
2026'nın ikinci 6 aylık enflasyon tahmini
%10,08
Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı
%2,88
Ocak 2027 zam oranı
%8,02
En düşük memur maaşı
75.856 TL
En düşük memur emeklisi maaşı
34.055 TL

Yeni enflasyon verisi sonrası memur ve emekli maaşlarında Ocak hesabı değişti! İşte meslek meslek zamlı tutarlar-6

EKONOMİSTLERİN ZAM BEKLENTİSİ YÜZDE 8,03

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,64 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 10,09 olacak. Memurlar ve memur emeklileri bu durumda ocak ayında yüzde 2,89 enflasyon farkıyla yüzde 8,03 zam alabilecek. En düşük maaş memurlarda 75.863 liraya, memur emeklilerinde de 34.058 liraya yükselecek.

AA Finans anketine göre ocak zammı tahmini
Gösterge
Oran / Tutar
2026 yıl sonu enflasyon tahmini
%29,64
2026'nın ikinci 6 aylık enflasyon tahmini
%10,09
Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı
%2,89
Ocak 2027 zam oranı
%8,03
En düşük memur maaşı
75.863 TL
En düşük memur emeklisi maaşı
34.058 TL

Yeni enflasyon verisi sonrası memur ve emekli maaşlarında Ocak hesabı değişti! İşte meslek meslek zamlı tutarlar-7

FİNANS SEKTÖRÜNÜN TAHMİNİ YÜZDE 8,39

Finansal Kurumlar Birliği'nin araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin de 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 30,06 çıktı. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 10,45, memurların ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 8,39 olarak bekleniyor. Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 76.116 lirayı, memur emeklilerinde 34.172 lirayı bulabilecek.

Finansal Kurumlar Birliği tahminine göre ocak zammı
Gösterge
Oran / Tutar
2026 yıl sonu enflasyon tahmini
%30,06
2026'nın ikinci 6 aylık enflasyon tahmini
%10,45
Ocak 2027 zam oranı
%8,39
En düşük memur maaşı
76.116 TL
En düşük memur emeklisi maaşı
34.172 TL

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