OVP'NİN ZAM TAHMİNİ YÜZDE 7 Geriye 2 veri kalırken, enflasyon tahminleri de ocak zammı için ipuçları veriyor. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak tahmin edildi. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 9,04 olabileceğini ortaya koydu. Buna göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 1,91 enflasyon farkı oluşacak. Bu farkla birlikte memurlar ve emeklileri yüzde 7 zam alabilecek. En düşük maaş memurlarda 70.224 liradan 75.140 liraya, memur emeklilerinde 31.527 liradan 33.734 liraya çıkacak. Orta Vadeli Program'a göre ocak zammı tahmini Gösterge Oran / Tutar 2026 yıl sonu enflasyon tahmini %28,4 2026'nın ikinci 6 aylık enflasyon tahmini %9,04 Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı %1,91 Ocak 2027 zam oranı %7 Mevcut en düşük memur maaşı 70.224 TL Zamlı en düşük memur maaşı 75.140 TL Mevcut en düşük memur emeklisi maaşı 31.527 TL Zamlı en düşük memur emeklisi maaşı 33.734 T

MERKEZ BANKASI ANKETİNDEN YÜZDE 8,02 TAHMİNİ Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,63 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 10,08 çıkacak. Memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı, yüzde 2,88 enflasyon farkıyla yüzde 8,02 olabilecek. En düşük memur maaşı 75.856 liraya, memur emeklisi maaşı 34.055 liraya ulaşacak. Merkez Bankası anketine göre ocak zammı tahmini Gösterge Oran / Tutar 2026 yıl sonu enflasyon tahmini %29,63 2026'nın ikinci 6 aylık enflasyon tahmini %10,08 Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı %2,88 Ocak 2027 zam oranı %8,02 En düşük memur maaşı 75.856 TL En düşük memur emeklisi maaşı 34.055 TL