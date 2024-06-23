A Milli Takım’ın Portekiz hüsranı sonrası eleştiri okları Vincenzo Montella’ya döndü

A Milli Takım'ın Portekiz'e karşı aldığı 3-0'lık hezimetin ardından eleştiri okları Vincenzo Montella'ya döndü. İtalyan çalıştırıcının Arda Güler'i yedek soyundurması, taraftarların tepkisini çekti. Tribüne giden binlerce taraftar da skor 2-0'a geldikten sonra Arda Güler'in ismini haykırdı ancak yıldız futbolcu 70. dakikada iş işten geçtikten sonra oyuna alındı.

9 KORNER ATTIK GOL ATAMADIK

Portekiz karşısında savunmada yapılan bireysel hataların dışında verilen büyük boşluklar da eleştirildi. Portekizli futbolcuların savunma arkasına attığı toplarda kalemizde tehlike yaratmasına çözüm bulamayan Montella, hücum hattında da etkili set oyunlarının kurulmamasından dolayı tepki topladı. Milliler, zorlu müsabakada 9 kez korner atmasına rağmen rakip kalede hiç etkili olamadı. Montella, A Milli Takım'ın başında 10. maçına çıkarken 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Ay- Yıldızlılar bu süreçte 16 gol yerken rakip ağları 14 kez havalandırdı. Montella 10 maçta 1.40 puan ortalaması tutturabildi.