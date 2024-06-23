A Milli Takımımız’a son 16 turu biletini alabilmek için beraberlik yetiyor

A Milli Futbol Takımımız, F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 kaybetti. Bu sonucun ardından millilerimiz 3 puanda kalmış oldu.

1 PUAN YETERLİ

Milliler, grupta 26 Haziran Çarşamba günü oynayacağı Çekya mücadelesini kazandığı takdirde diğer maçın sonucuna bakılmaksızın adını son 16 turuna yazdırma başarısı gösterecek.

Ancak; millilerimizin gruptan çıkma şansı sadece galibiyetle sınırlı olmayacak. Son maçta Çekya karşısında Ay-Yıldızlılar'ın 1 puan alması da tur biletini almamıza yardımcı olacak. Bilindiği üzere grubun lideri durumunda bulunan Portekiz, son maçta iddiasız bir konumda olan Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Son maçta ilk maçta 3-1 devirdiğimiz Gürcistan, futbol sürprizine imza atıp gruptan çıkmayı garantileyen Portekiz'i yenerse, o zaman grup üçüncülüğü ihtimali ve matematik hesapları ortaya çıkacak.