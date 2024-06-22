Turnuvalara ilk kez galibiyetle başlayan Milliler Portekiz’e karşı ilk zaferin peşinde!

EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden Türkiye, ikinci maçında bugün Portekiz ile karşılaşıyor. BVB Dortmund Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden Ay-yıldızlılar, ilk maçlar sonunda grupta liderlik koltuğuna oturmuştu. Portekiz maçında 3 puan hedefleyen Ay-Yıldızlılar, gruptaki liderliğini de sürdürmek istiyor. Öte yandan İtalya maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan İrfan Can Kahveci, Portekiz mücadelesinde de forma giyemeyecek. Yıldız oyuncunun grubun son maçı olan Çekya maçında ise forma giyip giyemeyeceği daha sonra yapılacak kontrollerden sonra belli olacak. Milli takımda İrfan Can Kahveci dışında eksik isim bulunmuyor. Portekiz'de ise sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

KIRMIZI DUVAR GÖREV BAŞINA!

Türk Milli Takımı Portekiz karşısında kritik bir mücadeleye çıkacak... A Milli Takım bugünkü karşılaşmada da müthiş taraftar desteğiyle sahada mücadele edecek. Gürcistan maçında yaklaşık 50 bin taraftar 90 dakika boyunca Bizim Çocuklar'a büyük destek vermişti. Türkiye'nin Gürcistan'ı yenmesinin ardından Almanya'da Türk taraftarlar ellerinde bayraklarla 'Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısını söyledi.

PORTEKIZ'E KARŞI 7'DE 0 ÇEKTIK!

Portekiz ve Türkiye 3'ü hazırlık olmak üzere toplamda 9 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'sini Türkiye kazanırken, Portekiz 7 kez sahadan galip ayrıldı. Milliler, iki galibiyeti de hazırlık maçlarında elde ederken, resmi maçlarda rakibine diş geçiremedi. İki ülke son olarak 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde karşı karşıya gelirken Milliler, sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı. İki takım Avrupa Şampiyonaları tarihinde 3 kez karşı karşılaştı. 3'ünü de Portekiz kazandı.