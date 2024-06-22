PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Turnuvalara ilk kez galibiyetle başlayan Milliler Portekiz'e karşı ilk zaferin peşinde!

Türkiye, saat 19.00’daki maçta Portekiz karşısında 3 puan arayacak. Bizim Çocuklar’ın hedefi yeni bir destan yazmak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Haziran 2024 Güncelleme 22 Haziran 2024, 07:02
Turnuvalara ilk kez galibiyetle başlayan Milliler Portekiz’e karşı ilk zaferin peşinde!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden Türkiye, ikinci maçında bugün Portekiz ile karşılaşıyor. BVB Dortmund Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden Ay-yıldızlılar, ilk maçlar sonunda grupta liderlik koltuğuna oturmuştu. Portekiz maçında 3 puan hedefleyen Ay-Yıldızlılar, gruptaki liderliğini de sürdürmek istiyor. Öte yandan İtalya maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan İrfan Can Kahveci, Portekiz mücadelesinde de forma giyemeyecek. Yıldız oyuncunun grubun son maçı olan Çekya maçında ise forma giyip giyemeyeceği daha sonra yapılacak kontrollerden sonra belli olacak. Milli takımda İrfan Can Kahveci dışında eksik isim bulunmuyor. Portekiz'de ise sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

KIRMIZI DUVAR GÖREV BAŞINA!
Türk Milli Takımı Portekiz karşısında kritik bir mücadeleye çıkacak... A Milli Takım bugünkü karşılaşmada da müthiş taraftar desteğiyle sahada mücadele edecek. Gürcistan maçında yaklaşık 50 bin taraftar 90 dakika boyunca Bizim Çocuklar'a büyük destek vermişti. Türkiye'nin Gürcistan'ı yenmesinin ardından Almanya'da Türk taraftarlar ellerinde bayraklarla 'Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısını söyledi.

PORTEKIZ'E KARŞI 7'DE 0 ÇEKTIK!
Portekiz ve Türkiye 3'ü hazırlık olmak üzere toplamda 9 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'sini Türkiye kazanırken, Portekiz 7 kez sahadan galip ayrıldı. Milliler, iki galibiyeti de hazırlık maçlarında elde ederken, resmi maçlarda rakibine diş geçiremedi. İki ülke son olarak 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde karşı karşıya gelirken Milliler, sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı. İki takım Avrupa Şampiyonaları tarihinde 3 kez karşı karşılaştı. 3'ünü de Portekiz kazandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı kavgasının perde arkasında neler yaşandı? Olayın bizzat şahidi anlattı: Kendisine ve ailesine küfürler savurdu
Manisa, Uşak, İzmir ve Adana’da yangınla dört koldan mücadele | Çanakkale’den Siirt’e ve Mardin’den Bingöl’e alevler dizginlendi
MEMURUN ENFLASYON ‘FARK’I ARTTI! Memur ve memur emeklisine yeni tahmin geldi! Memurun Temmuz zamlı maaşı ne kadar olacak?
Adı yasak aşk, tehdit, uyuşturucu kullanımı ve rüşvete karışmıştı! Hakime Gül A. hakkındaki haberlere erişim engeli aldırdı! Neden Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği?
Katar son dakika duyurdu! İsrail ile Hamas arasında ateşkes mi yapılacak?
Türk Telekom
Çınar ve Mazıdağı’ndaki anız faciasında can kaybı yükseliyor! Ne kadar alanda zarar var? Diyarbakır ve Mardin’e acil yardım ödeneği
İki takıma da yaramadı! Hollanda ile Fransa golsüz berabere kaldı...
İsrail’in kanlı ’güvenli bölge’ oyunu! Önce göçe zorla sonra katlet | Soykırım tankları Refah’taki çadır kenti vurdu: Çok sayıda şehit
Teröristan tezgahı dağıldı PKK çıkmaza girdi! Elebaşı Sabri Ok’un son çırpınışları: Seçim için direneceğiz | Normalleşmeden rahatsızım
Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a! Sarı kırmızılılar bonservis ödemeden transferi bitirebilir
İstanbul’a akın var... Tatilciler dönüş yolunda | TRAFİK YOL DURUMU
Timur Cihantimur’un duruşmasında neler yaşandı? Avukatlardan şoke eden talep: Babası varını yoğunu verir! Cezaevinde intihara mı kalkıştı? Boston’da yakalanmaları planlı mıydı?
CHP’de düşmanımın düşmanı dostumdur oyunu! Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu’nun yemeğini yiyecek mi?
Pençe Kilit’ten acı haber: Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit oldu! | PKK’lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA