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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Portekiz mükemmel değil

Montella, “Portekiz mükemmel bir takım değil. Onların da eksileri var” dedi. İtalyan hoca, Arda’nın da yorgun olduğunu söyledi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Haziran 2024 Güncelleme 22 Haziran 2024, 07:02
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Portekiz mükemmel değil

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Portekiz maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Biz kendi kimliğimize, kendi oyunumuza odaklanacağız. Güçlü noktalarımızı avantaja çevirmeliyiz. Sabırlı oyunumuzu birlik beraberlik içinde göstermeliyiz. Bizim hedefimiz topa sahip olmak. Portekiz'in de öyle. Topu ayağımızda tutma noktasında gelişmemiz gerekiyor" dedi. DURUMUNA KARAR VERECEĞİZ
Portekiz'i hiç yenemediğimiz hatırlatılan Montella, "İstatistiksel bir veri olduğunu biliyoruz. Portekiz'in mükemmel olduğunu düşünmüyorum. Onların da eksileri var, farkındayız. Onları da biliyoruz" dedi. Montella, ilk 11'le ilgili de "Aslında birkaç tane değişiklik olabilir ya da olmayabilir. Arda Güler'in durumuna iyi bir şekilde bakmamız gerekiyor. Ufak bir yorgunluğu var. Riske girmeye değer mi değmez mi ona yarın (bugün) karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

KESİN KARAR MAÇ SAATİNDE
Türkiye'nin İtalyan hocası Vincenzo Montella, bugünkü maç öncesi düzenlediği basın toplantısında Arda Güler'in ufak bir yorgunluğu olduğunu dile getirmişti. Deneyimli teknik adamın son idmanda kanatta Arda'nın yerine Yunus Akgün'ü denediği, kesin kararını ise maç saatinde vereceği öğrenildi.

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