Galatasaray, Batshuayi’den sonra Çağlar Söyüncü’yü de istiyor

Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile anlaşarak ezeli rakibine yeni sezon öncesi ilk golü attı! Fenerbahçe'nin teklifinin üzerine çıkan Galatasaray, Batshuayi transferiyle forvet hattını güçlendirdi.

Cimbom, Batshuayi'den sonra ezeli rakibinin elinden bir yıldızı daha kapmak için harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık geçiren Çağlar Söyüncü transferi için çalışmalara başladı. Galatasaray kurmaylarının, 28 yaşındaki stoper için La Liga ekibi Atletico Madrid ile temas kurdukları ve transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

F.Bahçe'nin de görüşmelerini sürdürdüğü Çağlar'ın son kararı bekleniyor. Kanarya'da geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Çağlar Söyüncü, Sarı- Lacivertli forma altında 16 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli oyuncunun Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan başarılı stoper için şimdiye kadar 31 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı.



ORTA SAHA İLE BEK ALACAĞIZ

Galatasaray'da yöneticilerden İbrahim Hatipoğlu, "Bir sağ bek bir de orta saha için çalışıyoruz. Aaron Wan-Bissaka ve Lorenz Assignon listemizde. Ancak; 6-7 oyuncu daha var. İmza atacak aşamada değiliz. Değerlendiriyoruz" dedi. Ayrıca Hatipoğlu, "Biz en doğru transferleri yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.