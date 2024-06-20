A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşma dış basında geniş yankı uyandırdı. Avrupa basını, karşılaşmanın seyir zevki yüksek bir maç olduğunu vurguladı.

The Guardian, "Türkiye, fırtınadan kurtuldu ve Gürcistan'ı yendi. Tezahürat, duygular, olaylar. EURO 2024'ün en iyi gecesi ve çılgın bir maçtı. Türkiye'den çılgın galibiyet" yorumunu yaptı.

Kicker, "Son derece eğlenceli bir futbol maçı Türkiye adına daha iyi bitti" ifadesini kullandı. L'Equipe ise "Dortmund'un sağanak yağmuru altında yoğun ve tempolu bir karşılaşma sonunda Türkiye, Gürcistan'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçta muhteşem goller atıldı" yorumunda bulundu. Öte yandan Record, "Türkler fırtınadan sağ kurtuldu" ve De Telegraff da "Türkiye, grupta ilk önemli zaferini kazandı" sözleriyle maçı duyurdu.