Gündoğan coştu Almanya turladı

EURO 2024'e ev sahipliği yapan Almanya, İlkay Gündoğan'ın 1 gol, 1 asistle oynadığı maçta Macaristan'ı 2-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti ve adını son 16 turuna yazdı.
22. dakikada İlkay Gündoğan, pasını altıpas gerisindeki Musiala'ya çıkardı. Musiala'nın vuruşunda, çizgi üzerindeki Fiola'nın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 67. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Soldan atağa katılan Mittelsadt'ın yerden ortasında, altıpas önünde uygun durumdaki İlkay Gündoğan düzgün bir vuruşla ağları sarstı: 2-0.