Dünyanın en iyi taraftarı

Türk Milli Takımı, Euro 2024'e Gürcistan'ı yenerek başladı. Kırmızı- Beyazlılar'ın büyük zaferi ikinci evimiz Almanya'da büyük coşkuyla kutlandı. Dünya medyası, Kırmızı- Beyazlı taraftarlarımızın Almanya'yı fethettiğine vurgu yaptı. Yabancı futbolseverler, Gürcistan maçı ile ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu.



Yabancı futbolseverler, Türkiye tribünleri için, "Türk taraftarların şakası yok, depreme sebep oldular. Gruptan çıkmalarının en büyük sebebi olacak. Türk taraftarlar dünyanın en büyük taraftarlarıdır. Türk maçları tüylerimi her zaman diken diken eder, özellikle de taraftarları stadyumdaysa" yorumlarında bulundular.



Alman Bild Gazetesi, "Türkler henüz Euro 2024'te şampiyonluğu kazanamadı ama şimdiden bu şekilde kutlama yapıyorlar. Taraftarların sevinci sınır tanımadı. Gürcistan'a karşı oynadıkları ilk Avrupa Şampiyonası maçını 3-1 kazandıktan sonra yüzlerce Türk taraftar meydanlarda toplandı" ifadelerine yer verdi.

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