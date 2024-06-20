Milli futbolcumuz Arda Güler’in attığı şahane golü, EURO 2024’e damga vurdu! 85 milyon gurur duydu

Arda Güler... Dünya izler... Milli yıldızımız, işte böyle destan yazdı, şiirler yazdırdı! Gürcistan'a attığı gol, bütün futbolseverleri hayran bıraktı. Google'da 'aranma grafiği' tavan yaptı. Takipçi sayısı 12 saatte 300 bin kişi arttı, 9.5 milyona çıktı.



Bütün ülkelerdeki futbol yorumcuları, "Muhteşem bir yetenek" olduğu konusunda karar kıldı. Real Madrid'den takım arkadaşı kaleci Courtois, "Ardaaa Abi" mesajı attı. Jude Bellingham da "Şaşırmadım abi" yazdı. Sosyal medyada da tek konu Arda'ydı. Türkiye, gururla mutluluğu birlikte yaşadı.



3 YILA KALMAZ BALLON D'OR ALIR

theguardian İngiltere:

SID LOWE: Turnuvadaki en güzel gol...

The Athletic İngiltere:

JAMES HORNCATLE: Arda Güler muhteşem...

Marca İspanya:

Türk kutsalı Arda Güler, müzelik bir gol attı...

Mundo Deportivo İspanya:

Arda dünya futbolunda son bir mucize...

Tomas Roncero İspanyol yorumcu: Arda Güler, 3 yıl içinde Ballon d'Or alır!