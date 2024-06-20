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Aslan’dan Fener’e müthiş çalım

Kanarya, Michy Batshuayi’ye 3 milyon Euro maaş, 1 milyon Euro imza parası önerdi. Cimbom ise 3 milyon Euro net ücret ve 3 milyon Euro imza parasına işi bitirdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Haziran 2024 Güncelleme 20 Haziran 2024, 07:02
Aslan’dan Fener’e müthiş çalım

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Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki transfer savaşında bu sezonun ilk galibiyetini Sarı-Kırmızılılar aldı. Sarı-Lacivertliler, sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'nin takımda kalması için 3 milyon Euro net ücret ve 1 milyon Euro imza parasıyla 3 yıllık sözleşme teklif etti. Belçikalı futbolcu, menajeri aracılığıyla Galatasaray'a da önerildi.

Cimbom ise 3 yıllık sözleşme, 3 milyon Euro imza parası, 3 milyon Euro yıllık maaş teklif etti. Batsman'in menajerinin bu teklifi Fenerbahçe yönetimine ilettiği ve "Daha fazlasını verirseniz Batshuayi kalır" dediği ancak olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. Bunun üzerine Galatasaray'ın teklifini kabul eden Batshuayi, Galatasaray sağlık heyetince kontrollerden geçti. 30 yaşındaki santrfor, resmi imzayı attı. Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Batshuayi, Galatasaray tarafından 1 Temmuz'da duyurulacak. Batshuayi son 2 sezonda Fenerbahçe formasıyla 75 maçta 44 gol, 5 asist yaptı.

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