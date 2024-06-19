Türkiye’nin altın çocuğu Arda Güler açılış maçına damga vurdu

A Milli Takım'da 'ilk 11'de oynayacak mı, oynamayacak mı?' tartışmalarının gölgesinde turnuvaya gelen Arda Güler, Polonya maçının ikinci yarısında oyuna girip harikalar yaratmıştı. 19 yaşındaki futbolcu, hem bu özel maçtaki etkili performansı hem de kamuoyunun baskısıyla ilk 11'de yer aldı. Real Madrid'de sezonun ikinci yarısında şans bulmaya başlayan ve golleri arka arkaya sıralayan Arda, kendisine güvenen milyonların beklentisini boşa çıkarmadı.

'ARDAAA ABİ' MESAJLARI YAĞDI

Gürcistan maçının 65. dakikasında muhteşem sol ayağıyla topu çatala yollayan yıldız futbolcu skoru 2-1'e getiren golü attı. Hem tribünleri hem de ekran başındaki milyonları ayağa kaldıran genç futbolcu, kazanılan 3 puanda kritik bir rol oynadı. Arda'nın muhteşem golü Avrupa basınını salladı. Alman ve İngiliz spor siteleri, "Türk Messi Arda Güler'den nefis gol" başlığıyla yıldız futbolcunun attığı golü paylaştı. Arda'nın Real Madrid'den takım arkadaşı Courtouis "Ardaaa abi" yazarak genç ismi kutladı. Batshuayi ile Joselu da genç isim için paylaşım yaptı.



HAKAN'DAN 126 KM HIZLA ŞUT

Bizim Çocuklar'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 57. dakikada frikikten kaleyi yokladı. Kaleye 26 metre uzaklıktan topun başına geçen yıldız futbolcu 126 km hızla gönderdiği topta kaleci Mamardashvili'yi geçemedi. Hakan, 110 kez topla buluşarak bu alanda lider oldu.