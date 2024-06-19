Osayi’de son kararı hoca verecek

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonki performansıyla dikkatleri çeken Osayi-Samuel'e henüz ismi açıklanmayan 2 Premier Lig ekibinin talip olduğu ve Nijeryalı sağ bek için Fenerbahçe'ye teklif yaptıkları öğrenildi.

Yönetimin yeni sezonda da devam etmek istediği isimlerden olan 26 yaşındaki sağ bekle ilgili kararı Jose Mourinho'ya bıraktığı ve 20 Haziran'da İstanbul'a gelecek olan Portekizli çalıştırıcının kararına göre aksiyon alınacağı ifade edildi. Geçen sezon çıktığı 39 maçta 4 gol, 6 asistle 10 gole katkı sağlayan yıldız futbolcunun Kanarya ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor.