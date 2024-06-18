Yeni Nagelsmann artık Ada’da

Saint Pauli'yi Bundesliga'ya yükselten 31 yaşındaki Amerika doğumlu Alman teknik adam Fabian Hürzeler, kariyerine artık İngiliz ekibi Brighton'da devam edecek. Hürzeler, böylece Premier Lig tarihinde kalıcı olarak göreve getirilmiş en genç teknik adam olarak tarihe geçmiş oldu.

Şu anda Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Jürgen Nagelsmann'a (36) benzetilen Hürzeler ile ilgili dikkati çeken detaylardan biri ise Brighton'da 7 futbolcudan yaşının küçük olması. Otoriter bir isim olan Hürzeler, "Takımda benden yaşlı oyuncular olabilir. Onları fikirlerim ve sıkı çalışmamla ikna etmek istiyorum" diye konuştu. Yüksek enerjili, duran topları etkili kullanan ve disiplinli bir takım isteyen Hürzeler, Almanya gibi İngiltere'de de başarılı olup, iz bırakmayı hedefliyor.