Hummels’te dişli rakip: Beşiktaş’ın istediği Alman stopere Roma da talip oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a Alman stoper Mats Hummels konusunda kötü haber geldi. Beşiktaş'ın transferi için görüşmelerini sürdürdüğü ve teklifte bulunduğu tecrübeli futbolcuyla Serie A ekiplerinden Roma'nın da talip olduğu öne sürüldü.

İtalyan basınında çıkan haberlerde "Roma Borussia Dortmund'dan ayrılan ve serbest oyuncu statüsüne geçen 35 yaşındaki savunma oyuncusu Mats Hummels için bir hamle yapmayı hedefliyor" ifadeleri kullanıldı. Avrupa'da kalmak istediği için MLS ve Körfez ekiplerinden gelen teklifleri geri çeviren Hummels'in yıllık 5 milyon Euro civarında bir ücret istediği de gelen haberler arasında. Dortmund'la geride kalan sezonda Devler Ligi'nde final oynayan tecrübeli stoper Alman ekibiyle çıktığı 40 maçta 4 gol,1 asistlik performans ortaya koydu.