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Boupendza iddiası

Beşiktaş’ın MLS ekibi Cincinnati’de forma giyen Hatay’ın eski yıldızı Aaron Bopendza’yı gündemine aldığı öne sürüldü.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Haziran 2024 Güncelleme 18 Haziran 2024, 07:00
Boupendza iddiası

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Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili Gabon basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Haberde Beşiktaş'ın MLS ekibi FC Cincinnati'de forma giyen Hatayspor'un eski forveti Aaron Boupendza'yı transfer etmek istediği ileri sürüldü.

Gabon Media Time isimli sitede yer alan haberde 27 yaşındaki Gabonlu yıldızla Beşiktaş'ın dışında Atalanta ve Krasnodar'ın da talip olduğu ifade edildi. Bu sezon 13 maçta 3 gol atan tecrübeli futbolcu mayıs ayında gittiği bir gece kulübünde kavgaya karışmış ve bir boksörden yediği yumrukla çenesi kırılmıştı. Yıldız ismin bu nedenden dolayı 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.

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