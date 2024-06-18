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A Milli Futbol Takımımız EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan karşısına çıkıyor

İkinci evimiz Almanya’da BVB Dortmund Stadı’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak. Milliler, turnuvaya 3 puanla başlayıp, avantajı cebine koymak için savaşacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Haziran 2024 Güncelleme 18 Haziran 2024, 07:00
A Milli Futbol Takımımız EURO 2024’teki ilk maçında Gürcistan karşısına çıkıyor

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...Ve beklenen gün geldi. A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'teki ilk maçında bugün Gürcistan ile karşılaşacak. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, BVB Dortmund Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede galibiyet arayacak. Milliler, Almana'daki gurbetçilerimizin de desteğiyle bugün 85 milyonu sevince boğmak için mücadele edecek. Maçı Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.

Ay-Yıldızlılar, EURO 2024'te ilk maçını yapacağı Gürcistan ile 6. kez karşı karşıya gelecek. Türkiye, 2'si resmi, 3'ü özel geride kalan 5 maçtan 3 galibiyet, 1'er beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı. Ay-Yıldızlılar bu maçlarda rakibine 12 gol attı, kalesinde ise 5 gol gördü. Son maçlarını 2012'de Salzburg'da oynayan iki ekip 12 yıl sonra yeniden karşılaşacak. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Ay-Yıldızlılar'ın başında bugüne kadar 3'ü resmi, 5'i özel olmak üzere 8 maça çıktı. Montella yönetimindeki milliler, geride kalan maçlarda 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

2024'TE İLK PEŞİNDE
Polonya'ya mağlup olan A Milli Takım'ın, galibiyet özlemi 5 maça yükseldi. Son olarak 18 Kasım 2023'te deplasmanda Almanya ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazanan Türkiye, daha sonra oynadığı 1'i resmi 5 maçı kazanamadı.

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