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50 bin Türk destek verecek

Gürcistan’a karşı müthiş bir taraftar desteğiyle oynayacağız. Dortmund’da yaklaşık 50 bin taraftar bizimkilerin yanında olacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Haziran 2024 Güncelleme 18 Haziran 2024, 07:00
50 bin Türk destek verecek

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Gürcistan ile bugün oynayacağımız maça gurbetçilerimizin de akın etmesi bekleniyor. Yaklaşık 50 bin taraftarın bugün BVB Dortmund Stadı'nda oynanacak kritik maçta A Milli Futbol Takımımız'a destek vermesi bekleniyor.

Türkiye'de 85 milyon taraftarın kalbi de Almanya'da millilerle atacak. Bu arada Gürcistan maçı öncesi taraftarlara çağrıda bulunuldu. Sosyal medyadan da desteklenen çağrıda taraftarların maça Türk Milli Takımı'nın kırmızı formasıyla gelmeleri istendi. Dortmund caddelerinin bugün oynanacak maç öncesi kırmızıya boyanması bekleniyor. Almanya'daki maç karnaval havasında oynanacak.

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