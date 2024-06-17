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Beşiktaş Arjantinli yıldız için tekrar devrede!

Benfica ile kontratı biten Di Maria bir dönem Beşiktaş’ın gündemine gelmişti. MLS’e gitmesi beklenen yıldızın transferi yatınca Beşiktaş’ın Arjantinli kanat için yeniden harekete geçtiği öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Haziran 2024 Güncelleme 17 Haziran 2024, 07:02
Beşiktaş Arjantinli yıldız için tekrar devrede!

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Siyah-Beyazlılar'ın kısa bir süre öncede gündemine gelen Angel Di Maria ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. MLS'e transfer olacağı iddia edilen Arjantinli kanat oyuncusunun, Lionel Messi'nin de formasını giydiği Inter Miami ile anlaşma henüz sağlayamadığı öğrenildi. Bu gelişme üzerine Beşiktaş'ın da 36 yaşındaki oyuncu için yeniden devreye girdiği ve yeni bir hamle yapacağı ifade edildi. Geçen sezonu Portekiz ekibi Benfica'da tamamlayan tecrübeli futbolcunun yeni sezondaki adresinin neresi olacağı merak konusu.

32 GOLE DİREKT KATKI YAPTI
Geride kalan sezonda Portekiz ekibiyle 48 maça çıkan 36 yaşındaki Di Maria söz konusu karşılaşmalarda 15 gol, 17 asistlik performans sergilemişti.

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