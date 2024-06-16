Vincenzo Montella: Çok büyük hedeflerimiz olmalı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, 18 Haziran'da Gürcistan ile oynanacak EURO 2024 F Grubu ilk maçı hakkında net mesajlar verdi.

İNANÇ AŞILAMALIYIM

TRT Spor'a konuşan İtalyan teknik adam, "Çok büyük hedeflerimiz olmalı. Bunun için de çok fazla çalışmamız gerekiyor. Sahaya çıkınca her şeyimizi vermek zorundayız. Başarıya ulaşabilmek için elimizden geleni yapmalı ve çok fazla çalışmalıyız. Her insan stresi farklı şekilde yaşayabiliyor. Ben, oyuncularıma da hem güven hem de inanç aşılamak zorundayım. Ayrıca futbol artık 11 değil, yedeklerle de oynanan bir oyun. Zaman daralıyor. Bizim de heyecanımız artıyor. Galibiyetle başlamak istiyoruz. Bunun için de yeterince kaliteliyiz" ifadesini kullandı.

HAKAN YILDIZ BİR İSİM

Yaşanılan sakatlıkların kendisini üzdüğünü söyleyen Montella, Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu hakkında, "Hakan kendisini kanıtlamış bir futbolcu. Arda'nın daha çok sağ kanatta yönlendirildiğini görüyoruz. Arda için karar aşamasındayım" dedi.