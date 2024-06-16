Emekliye dörtlü artış formülü

Milyonlarca memur ve emekli 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisine kilitlenmiş durumda. 5 aylık enflasyonun yüzde 22.72 çıkmasından sonra Haziran enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran da belli olacak. 6 aylık oran SSK ve Bağ- Kur emeklisi için enflasyon artışını ifade ederken memurlar ve memur emeklileri için de farkın yüzde kaç olacağını ortaya koyacak. Tahminler 6 aylık enflasyonun yüzde 25-30 bandında çıkması yönünde. Kesin veri 3 Temmuz'da açıklanacak oran ile belli olacak. Ancak emekliler için farklı formüller de gündemde.

6 AYLIK ENFLASYON ARTIŞI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz aylarında yani her 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar artış yapılıyor. Bu temmuz ayında da SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25-30 arasında oluşması beklenen 6 aylık enflasyon kadar artış alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışının üzerine enflasyon farkı alıyor.

REFAH PAYI

Son dönemde 6 aylık enflasyon oranının üzerine hükümet tarafından refah payı adı altında bir ilave de yapılıyor. Temmuz ayında da bir refah payı ilavesi gündemde. Burada genel olarak 10-15 puanlık bir refah payı uygulanıyor. Bu durumda emeklilerin artış oranı yüzde 35-40 bandına yükselmiş olacak. Ayrıca memur emeklileri ile SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranlarının eşitlenmesi de söz konusu olabilir.

TABAN MAAŞ ARTIŞI

Pandemi döneminden bu yana emekliler için bir taban maaş uygulaması gerçekleşiyor. Böylece emekli maaşı çok düşük olan kesime Hazine'den seyyanen ödeme yapılarak aldıkları aylık artırılıyor. Son olarak 7.500 TL olan taban maaş 10.000 TL'ye çıkartılmıştı. Bu zam döneminde de yeniden taban maaş belirlenmesi gündemde.

KÖK AYLIĞA SEYYANEN ÖDEME

Taban maaş yeniden belirlense bile yine bunun altında kalacak kök aylıklar bulunacak. Çünkü yapılan artışlar refah payı olsa da olmasa da kök aylığa yapılıyor. Bu durumda çalışırken az maaş aldığı için emekli aylığı da düşük olanlar açısından taban maaş artmaz ise sıfır zam tehlikesi de ortaya çıkıyor. Gündemdeki taleplerden birisi de kök aylıklara seyyanen zam yapılması. Talepler karşılık bulursa yeni bir artış yapılabilir.



YASA GEREKİYOR

Bütün bu ilave artış formüllerine 3 Temmuz'daki enflasyon oranının belli olmasıyla karar verilecek. Hükümet ilave artış kararı alırsa bunun için Meclis'ten yasa çıkması gerekiyor. Yasa hızla çıkartıldığında emeklilerin ilave artışları maaş günlerine yetişiyor. Yetişmediği takdirde ise ödemeler daha sonra belli bir takvimde yapılıyor.