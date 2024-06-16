Batshuayi gerçekleri

Kanarya'da sözleşmesi sona eren Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile ilgili önemli bir gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli golcü, Fenerbahçe'de kalmak istiyor ve düzenini bozmak istemiyor.

Ancak Fenerbahçe yönetiminin Batshuayi'den maaşında indirim yapması yönündeki isteği oyuncu tarafından kabul görmedi. Belçikalı golcü ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı. Michy Batshuayi'nin sözleşmesinde yer alan ve KAP'a açıklanan +1 yıl opsiyon 'İlk 11'de oynanacak maç sayısına' bağlıydı. Yeterli maç sayısına ulaşılamadığı için devreye girmedi. Tecrübeli golcü Fenerbahçe'de 75 maçta 44 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.