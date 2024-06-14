Atalanta İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo için Galatasaray’a teklif yaptı

Galatasaray'ın geçen sezon İngiliz ekibi Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun talipleri her geçen gün artıyor. Zaniolo'ya İtalya'dan bir talip daha çıktığı gündeme geldi.

ATALANTA TEKLİF YAPTI

İtalyan basınına göre; gelecek sezon iddialı bir kadro ile mücadele etmek isteyen Atalanta, Nicolo Zaniolo için Cimbom'a şarta bağlı satın alma opsiyonuyla teklif yaptı. Çizme ekibinin İtalyan yıldız için 18 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı fakat; Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray yönetiminin ise Zaniolo'dan en az 25 milyon Euro bonservis geliri beklediği ifade edildi. Bu transfer operasonunun yakında sonuçlanacağı belirlendi.

VILLARREAL ASKIDA

Daha önce İtalya'dan Milan ve Juventus ile anılan Zaniolo'ya İspanya'dan Villarreal de ilgi göstermişti. Villarreal'in teklifini askıya alan Zaniolo'nun kariyerine Çizme'de devam etme isteği olduğu belirtildi. İtalyan hücum oyuncusunun normal şartlarda Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un önceki gün, "Birinci düşüncesi burada devam etmemek" dediği 24 yaşındaki Nicolo Zaniolo, geçen sezon Ada ekibi Aston Villa'da oynadığı 40 karşılaşmada sadece 3 golün altına imza atmıştı.

ASLAN'DA6 GOLE KATKI

Sakatlığı nedeniyle EURO 2024'ü kaçıracak olan Nicolo Zaniolo, Galatasaray'da 12 maçta 5 gol, 1 asist kaydetti.