Oğuz Aydın kapışması

Geçen sezon Alanyaspor formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan Oğuz Aydın, Galatasaray'ın listesinde yer alıyor. Akdeniz ekibindeki formuyla A Milli Takım'a kadar yükselen futbolcu transferin de gözdesi haline geldi.

23 yaşındaki futbolcu için açıklama yapan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Galatasaray ve Beşiktaş'ın şahsıma teklifleri oldu. Yurt dışından da teklifler var. Ancak; henüz bir anlaşma yok" dedi. Alanyaspor'un 2026'ya kadar kontratı bulunan futbolcunun bonservisi için 6 milyon Euro talep etmeyi planladığı öğrenildi. Geçen sezon Alanyaspor formasıyla 38 karşılaşmada görev yapan Oğuz Aydın, 13 gol atarken, 8 de asist kaydetti.