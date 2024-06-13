Fenerbahçe Beko 11. şampiyonluğa ulaştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko sahasında Anadolu Efes'i konuk etti. Ülker Salonu'ndaki maçta Kanarya 80-72 kazanıp şampiyon oldu. İlk çeyreği 22-8 önde geçen Fenerbahçe, Efes'in oyuna ağırlığını koyduğu ikinci çeyreği de 36-33 üstün geçti. Üçüncü çeyrek ise Efes'in 52-51 üstünlüğüyle tamamlandı. Son çeyrek de heyecanlı geçti ve maçta normal süre 64-64 eşitlikle sona erdi.

FENER AĞIRLIĞINI KOYDU

Rakibi karşısında seride 2-1 önde olan Fenerbahçe, uzatma bölümünde hata yapmadı ve rakibinden daha fazla sayı üreterek parkeden 80-72 gülerek ayrıldı. Bu sonucun ardından Sarunas Jasivekicius yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, 11. kez şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Mücadelede Fenerbahçe Beko'da Biberovic 19, Hayes 16, Wilbekin de 12 sayı üretti. Anadolu Efes cephesinde ise Bryant 20, Larkin ve Beaubois takımına 11 sayılık katkı sundu.



JASIKEVICIUS'TAN DUBLE

Sarunas Jasikevicius, 2011'de oyuncu olarak lig ve Türkiye Kupası almıştı. Jasikevicius, koç olarak da aynı başarıyı tekrarladı.