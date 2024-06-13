PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe Beko 11. şampiyonluğa ulaştı

Fenerbahçe Beko uzatmalara giden serinin 4. maçında Efes’i 80-72 yenip mutlu sona ulaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Haziran 2024 Güncelleme 13 Haziran 2024, 07:03
Fenerbahçe Beko 11. şampiyonluğa ulaştı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko sahasında Anadolu Efes'i konuk etti. Ülker Salonu'ndaki maçta Kanarya 80-72 kazanıp şampiyon oldu. İlk çeyreği 22-8 önde geçen Fenerbahçe, Efes'in oyuna ağırlığını koyduğu ikinci çeyreği de 36-33 üstün geçti. Üçüncü çeyrek ise Efes'in 52-51 üstünlüğüyle tamamlandı. Son çeyrek de heyecanlı geçti ve maçta normal süre 64-64 eşitlikle sona erdi.

FENER AĞIRLIĞINI KOYDU
Rakibi karşısında seride 2-1 önde olan Fenerbahçe, uzatma bölümünde hata yapmadı ve rakibinden daha fazla sayı üreterek parkeden 80-72 gülerek ayrıldı. Bu sonucun ardından Sarunas Jasivekicius yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, 11. kez şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Mücadelede Fenerbahçe Beko'da Biberovic 19, Hayes 16, Wilbekin de 12 sayı üretti. Anadolu Efes cephesinde ise Bryant 20, Larkin ve Beaubois takımına 11 sayılık katkı sundu.

JASIKEVICIUS'TAN DUBLE
Sarunas Jasikevicius, 2011'de oyuncu olarak lig ve Türkiye Kupası almıştı. Jasikevicius, koç olarak da aynı başarıyı tekrarladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MİT casusluk operasyonunda yakalamıştı| Ahmet Ersin Tumlucalı’nın ailesi de işin içinde çıktı! İhanetin bedeli: 300 bin euro
Kadınlara emeklilik fırsatı: 4 önemli destek masada! Doğum izni artacak mı? Prim ve yaş desteği nasıl uygulanacak?
İHH
Başkan Erdoğan, İspanya’da: Kral 6. Felipe ile görüştü! Gündem Gazze: Soykırımcı İsrail’e baskı artmalı
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Temmuz zammına son 20 gün! Kim ne kadar, kaç TL verilecek? Enflasyon oranı+refah payı+taban aylıkları…
Galatasaray ilk büyük transfer savaşının fitilini ateşledi! Yönetim Fenerbahçe’nin çok istediği Hojbjerg için devreye girdi
FED faiz kararını açıkladı! İşte altın, euro, dolarda son durum.... | FED Başkanı Powell’den kritik açıklamalar: Güven verici değildi
SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş’ın yeni transferi Gabriel Paulista İstanbul’da!
İsrail basını yazdı: Hamas’ın ateşkes anlaşmasında Türkiye’nin garantör olmasını talep ettiği iddia edildi
Basketbolda şampiyon Fenerbahçe Beko! Kanarya Anadolu Efes’i seride 3-1 yenerek kupaya uzandı
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde memurlar iş bıraktı: Bize ekmek yoksa size huzur yok
Çin, Rusya, Ankara, Brezilya... BRICS trafiği! Başkan Erdoğan’dan önemli kabul | Bakan Fidan ve Vieira’dan ortak basın toplantısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir
Fenerbahçe’nin transferi beklenen yıldızları hakkında karar çıktı! Jose Mourinho üstünü çizdi
MHP lideri Bahçeli’den flaş çıkış: Şartlar ne olursa sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın yanında ve arkasındayız
SON DAKİKA