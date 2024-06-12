İspanyol basını yazdı: Sevilla’nın zor hedefi Nelsson

Galatasaray'ın Danimarkalı defan soyuncusu Victor Nelsson'un adı Avrupa'dan takımlarla anılmaya devam ediyor. İspanyol basınından Estadio Deportivo, Sevilla'nın 25 yaşındaki stoperle ilgilendiği iddia etti. Haberde Sevilla'nın ekonomik olarak iyi bir durumda olmadığı ve bu transferin İspanyol ekibi için kolay bir hamle olmayacağı ifade edildi. Sakatlığı sebebiyle Euro 2024'te forma giyemeyecek olan tecrübeli stopere bu yaz teklifler gelebileceği ifade ediliyor. Galatasaray 'ın da 2025'e kadar kontratı bulunan tecrübeli savunmacı için 20 milyon Euro'dan az bir rakamı değerlendirmeye almayacağı belirtiliyor.

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