Avşa Adası'nda su kesintisine isyan eden vatandaşlar CHP'li belediyeye tepki göstererek boş bidonlarla eylem yaptı
Balıkesir'in gözdesi Avşa Adası'nda her yaz yaşanan susuzluk çilesi halkı isyan ettirdi. Ellerinde bidonlarla eylem yapan vatandaşlar "Bize konser değil su lazım" diyerek CHP'li belediyeyi protesto etti.
Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda yine su krizi patlak verdi. Uzun süreli su kesintilerinin yaşandığı adada, vatandaşlar ve turistler susuzluk nedeniyle isyan etti. Boş kova ve damacanalarla eylem yapan ada sakinleri, bir türlü çözülemeyen su sorununa dikkat çekti. Marmara Adalar Belediyesi Avşa Ek Hizmet Binası önünde toplanan kalabalık, yaşadıkları mağduriyetin günlük hayatı ciddi biçimde etkilediğini dile getirdi.
"KONSER DEĞİL, SU İSTİYORUZ"
Sabah'tan Muharrem Doğantez'in haberine göre, Marmara Adalar Belediye Başkanı CHP'li Aydın Dinçer'e ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın'a tepki gösteren ada sakinleri, hijyen ve temizlik ihtiyaçlarını dahi karşılayamadıklarını belirtti. Susuzluk çilesi nedeniyle sokağa dökülen vatandaşlar; özellikle su gibi yaşamsal bir hizmetin, eğlence ve etkinliklerden çok daha öncelikli olduğunu söyledi.
CHP'li başkanlara seslenen ada sakinleri; "Biz konser değil, su istiyoruz. Çeşmelerimizi açtığımızda su aksın, yeter. Susuzluk yüzünden temizlik yapamıyoruz. Hijyen sorunları hastalıklara yol açacak diye korkuyoruz." diyerek her iki belediye yönetimine de tepki gösterdi.