Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda yine su krizi patlak verdi. Uzun süreli su kesintilerinin yaşandığı adada, vatandaşlar ve turistler susuzluk nedeniyle isyan etti. Boş kova ve damacanalarla eylem yapan ada sakinleri, bir türlü çözülemeyen su sorununa dikkat çekti. Marmara Adalar Belediyesi Avşa Ek Hizmet Binası önünde toplanan kalabalık, yaşadıkları mağduriyetin günlük hayatı ciddi biçimde etkilediğini dile getirdi.

Vatandaşlar çözülmeyen kesintiler nedeniyle ellerinde boş bidonlarla eylemde. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır) "KONSER DEĞİL, SU İSTİYORUZ" Sabah'tan Muharrem Doğantez'in haberine göre, Marmara Adalar Belediye Başkanı CHP'li Aydın Dinçer'e ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın'a tepki gösteren ada sakinleri, hijyen ve temizlik ihtiyaçlarını dahi karşılayamadıklarını belirtti. Susuzluk çilesi nedeniyle sokağa dökülen vatandaşlar; özellikle su gibi yaşamsal bir hizmetin, eğlence ve etkinliklerden çok daha öncelikli olduğunu söyledi.