Zor hedef Greenwood: Fenerbahçe için çok flaş bir iddia gündeme geldi!

Transferde 4 koldan çalışmalar yürüten Fenerbahçe için çok flaş bir iddia gündeme geldi. The Sun Gazetesi'ne göre Sarı-Lacivertliler sezonu Getafe'de kiralık geçiren ve bonservisi Manchester United'ta olan Mason Greenwood için harekete geçti.

ÇOK SAYIDA DEV PEŞİNDE

Haberde, "Fenerbahçe de Greenwood yarışına katıldı. Ancak bu kolay olmayacak. Çünkü Greenwood, Jose Mourinho ile çalışma konusunda çok istekli değil" ifadesi kullanıldı. 22 yaşındaki kanat oyuncusunu Barcelona, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli ve Juventus başta olmak üzere çok sayıda takımın da istediğini belirten The Sun, Manchester United'ın da henüz yeni sezon planlaması konusunda kararını vermediğini yazdı. Haberde ayrıca Mourinho'nun United'ı çalıştırdığı dönemde 16 yaşındaki Greenwood'u ABD kampına götürdüğü ifade etti.

ONU KEŞFEDEN MOURINHO'YDU

İngiliz ekibinin eski yıldızı Nick Butt, Portekizli hocanın henüz 15 yaşındayken Greenwood'u geleceğin A takım yıldızı olarak tanımladığını söyledi. Geçen sezon Getafe'de 36 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Mason Greenwood'un M.United ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşmesi bulunuyor. 1 kez İngiltere Milil Takımı'nda görev yapan genç yıldızın piyasa değeri 25 milyon Euro.

HABERİ BÖYLE DUYURDULAR

İngiltere'nin önde gelen yayın organlarından The Sun, Greenwood'la ilgili transfer iddialarını böyle duyurdu. Gazete, genç yıldızın değerinin 50 milyon Euro olduğunu da belirtti.

SKANDAL ÇOCUK!

İngiliz futbolunun en yetenekli genç isimlerinden biri olan Mason Greenwood son dönemde skandallarıyla adından söz ettirdi. 22 yaşındaki futbolcu tecavüz girişimi ve saldırı iddialarının ardından Ocak 2022'de tutuklanmıştı. Ardından serbest kalan Greenwood, Manchester United'ta kadro dışı bırakılmıştı.