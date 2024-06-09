Trabzonspor Fildişili stoper Cedric Kipre ile pazarlık yapıyor

Sezonu 3. sırada tamamlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Önceliklerini iyi bir şekilde belirleyen Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

HEDEF İSİM KIPRE

Teknik heyetin raporu doğrultusunda harekete geçen Bordo-Mavili kurmaylar, İngiliz ekibi West Bromwich Albion ile yollarını ayıran Fildişi Sahilli savunmacı Cedric Kipre'yi renklerine bağlamayı planlıyor. Fırtına, 27 yaşındaki oyuncu ile görüşmelerini sürdürüyor. Ancak; transferde çok sıkı bir pazarlık yapıldığı gelen haberler arasında yer alıyor.

Cedric Kipre'nin bonservisi elinde olması nedeniyle Avrupa'da birçok takımın transfer listesinde olduğu, fakat; Trabzonspor'un oyuncunun menajeriyle yapılan pazarlıklarda taviz vermediği belirtildi. Stoper dışında sağ bekte de oynayabilen Kipre daha önce Cardiff, Charleroi, Wigan, Leicester City'de oynadı. Ayrıca futbolcu, Fransa'nın köklü kulüplerinden biri olan Paris Saint Germain'nin de altyapılarında görev aldı.